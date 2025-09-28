¡Qué calor!

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS en inglés) en San Juan emitió una advertencia de calor extremo para más de 50 pueblos municipios, hoy, domingo.

Según indicó la agencia a través de su informe diario, la temperatura y la humedad presente crearían condiciones peligrosas para personas sensibles desde las 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Los índices de calor se espera estén entre los 108 y 114 grados Fahrenheit.

Los pueblos bajo la advertencia, son: Río Grande, Luquillo, Barceloneta, Añasco, Aguadilla, Hormigueros, Caguas, Manatí, Moca, Cidra, Vega Alta, Mayagüez, Trujillo Alto, Comerio, San Juan, Rincón, Gurabo, Loíza, Guayama, Yauco, Canóvanas, Cayey, Lajas, Arroyo, Naguabo, Humacao, Isabela, Vega Baja, Carolina, Juncos, Peñuelas, Ponce, Guaynabo, Bayamón, Aguada, Arecibo, San Germán, Aguas Buenas, Camuy, Cabo Rojo, Salinas, Santa Isabel, Juana Díaz, Las Piedras, Hatillo, Guánica, Toa Alta, Quebradillas, Florida, Ceiba, Toa Baja, Patillas, Fajardo, Dorado, San Lorenzo, Guayanilla, Cataño, Maunabo y Yabucoa.

PUBLICIDAD

⚠️ 10 AM – 5 PM AST



🌡️ PR

🔴 Extreme Heat Warning | Aviso de calor extremo



🌡️ Culebra, Vieques & USVI

🟠 Heat Advisory | Advertencia de calor



🥵 Mantente hidratado.

Stay hydrated.#prwx #usviwx pic.twitter.com/BxxanlZ9Ht — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 28, 2025

Ante estas temperaturas, se recomienda tomar precauciones adicionales si trabaja en el exterior. Cuando sea posible, reprograme las actividades extenuantes para temprano en la mañana o al anochecer.

Para reducir el riesgo durante el trabajo en el exterior, la Administración de Seguridad Ocupacional y de la Salud recomienda programar recesos frecuentes en áreas con sombras o en un lugar con acondicionador de aire.

También se recomienda utilizar ropa ligera y clara, y tomar mucha agua. Tenga en cuenta que cualquier persona puede ser afectado por un golpe de calor.

Un golpe de calor es una emergencia médica. Si sospecha que usted o alguien más lo está sufriendo, llame al 9-1-1 de inmediato.