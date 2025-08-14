El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, destacó y reconoció la labor del doctor Juan Ruiz, de Medicina Interna del Hospital Municipal de San Juan, una de las especialidades del programa de residencias médicas del hospital, por implementar métodos educativos creativos que inspiran a las nuevas generaciones de profesionales de la salud.

En un video que ha circulado en redes sociales, el doctor Ruiz utiliza el genero urbano para enseñar conceptos médicos a sus residentes, logrando un impacto positivo en su motivación y aprendizaje. En las imágenes puede apreciarse como mientras el galeno le canta a sus estudiantes, entre risas, estos se unen y corean con él.

PUBLICIDAD

Relacionadas Oncólogo afirma que fármacos biotecnológicos hacen más eficiente tratamiento de leucemia

“Hoy vivimos en una época en la que los jóvenes aprenden y se inspiran de maneras diferentes a las de generaciones anteriores. Ver a un profesional con la experiencia, trayectoria y compromiso del doctor Juan Ruiz adaptarse, innovar y conectar con sus estudiantes de esta forma es un ejemplo extraordinario de vocación y entrega. En San Juan apoyamos y celebramos toda iniciativa que motive, eduque y acerque el conocimiento de una forma creativa y efectiva”, expresó Romero Lugo.

El alcalde reafirmó que valora y respalda a los educadores y profesionales que, más allá de transmitir conocimientos, logran inspirar a las nuevas generaciones con métodos que responden a los tiempos y necesidades actuales.