Una investigación sobre una denuncia de que un caimán mordió a una menor de edad en el municipio de Vega Baja se lleva a cabo, según reveló el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, junto al director del Centro de Rehabilitación de Especies Nativas y Manejo de Especies Exóticas de Puerto Rico, el teniente del Cuerpo de Vigilantes Ángel Atienza.

28 Fotos Estos animales llegaron a Puerto Rico como parte del comercio de mascotas y ahora están en casi todos los cuerpos de agua. A continuación las áreas en los que se han visto.

“En las pasadas horas ha trascendido, mediante las redes sociales, un alegado incidente en donde una menor de edad fue mordida por un caimán mientras se encontraba en el área del Manantial de Tortuguero en el municipio de Vega Baja. Ante esto, impartimos instrucciones al teniente del Cuerpo de Vigilantes Ángel Atienza, director del Centro de Rehabilitación de Especies Nativas y Manejo de Especies Exóticas de Puerto Rico, para que inicie una profunda investigación sobre estas publicaciones e información”, dijo el Secretario del DRNA mediante unas declaraciones escritas.

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“Aunque no tenemos una querella formal ante el Cuerpo de Vigilantes, determinamos comenzar esta investigación de forma rápida, ágil y transparente. Eso incluye visitar la zona donde supuestamente ocurrió el incidente y entrevistar a personas asociadas con el evento, entre otros. Igualmente, hemos alertado a la Unidad de Captura y Manejo de Animales Exóticos para que se brinde rondas preventivas en la zona como medida cautelar”, agregó Quiles.

Imagen compartida por redes sociales sobre supuesto ataque de caimán en Vega Baja el pasado 3 de mayo de 2026. ( Facebook )

En la mañana de hoy, lunes, surgió una publicación en la red social de Facebook, entre otras, donde una persona alegó que su hija fue atacada y mordida por un caimán en la zona del Manantial de Tortuguero, un área de agua muy visitada por locales y turistas.