Mercado Familiar llega a Naranjito este sábado
Residentes del municipio y de pueblos cercanos podrán adquirir frutas, vegetales y otros productos directamente de los agricultores.
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El municipio de Naranjito anunció la celebración de un Mercado Familiar este sábado, 14 de marzo, con el propósito de promover el consumo de productos agrícolas locales y apoyar a los agricultores de la región.
La actividad se llevará a cabo en el estacionamiento municipal, en horario de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, donde residentes del municipio y de pueblos cercanos podrán adquirir frutas, vegetales y otros productos frescos directamente de los agricultores.
Durante la jornada, los asistentes podrán realizar sus compras con dinero en efectivo, así como con **vales del Departamento de la Familia de Puerto Rico o utilizando la Tarjeta de la Familia, facilitando así el acceso a alimentos frescos y nutritivos para las familias.
El alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, destacó que la iniciativa busca beneficiar tanto a los productores como a los consumidores del municipio.
“El Mercado Familiar es una oportunidad para que nuestras comunidades tengan acceso a productos agrícolas frescos y de calidad. Al mismo tiempo, apoyamos a nuestros agricultores, quienes son pieza clave en el desarrollo económico y alimentario de Puerto Rico”, expresó el ejecutivo municipal, al invitar a los ciudadanos a respaldar la actividad.
El evento forma parte de un esfuerzo conjunto entre el Departamento de la Familia de Puerto Rico y el Departamento de Agricultura de Puerto Rico, dirigido a que la población en general y los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) puedan adquirir alimentos cultivados por agricultores locales.
Además de fortalecer el acceso a productos frescos, el Mercado Familiar busca impulsar la seguridad alimentaria y fomentar el desarrollo de la agricultura en la Isla, al tiempo que crea un espacio de encuentro directo entre productores y consumidores.