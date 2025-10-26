Meteorología advierte de un día de calor extremo y aguaceros en Puerto Rico
“Recuerde mantenerse hidratado y llevar su sombrilla”, dijo la agencia.
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que hoy será un día con condiciones variables, entre calor y aguaceros.
Según el informe diario de la agencia, los índices de calor estarán por encima de los 100 grados Fahrenheit en zonas urbanas y costeras.
“Manténgase hidratado”, recomendó la agencia.
El NWS también advirtió que la jornada estará marcada por aguaceros y tormentas eléctricas, especialmente durante la tarde en el oeste y noroeste de Puerto Rico.
“Las condiciones variables continuarán durante todo el día en las islas. Si va a salir, recuerde mantenerse hidratado y llevar su sombrilla”, señaló la agencia.