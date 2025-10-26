El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que hoy será un día con condiciones variables, entre calor y aguaceros.

Según el informe diario de la agencia, los índices de calor estarán por encima de los 100 grados Fahrenheit en zonas urbanas y costeras.

Manténgase hidratado”, recomendó la agencia.

El NWS también advirtió que la jornada estará marcada por aguaceros y tormentas eléctricas, especialmente durante la tarde en el oeste y noroeste de Puerto Rico.

“Las condiciones variables continuarán durante todo el día en las islas. Si va a salir, recuerde mantenerse hidratado y llevar su sombrilla”, señaló la agencia.

