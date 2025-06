Miles de abonados amanecieron sin luz este miércoles tras varios relevos de carga ocurridos desde anoche, debido a problemas en la generación de energía eléctrica, según informaron LUMA Energy, Genera PR y el zar de Energía, Josué Colón Ortíz.

A las 6:25 a.m., unos 67,233 clientes no tenían servicio, siendo Arecibo, Mayagüez, San Juan y Bayamón las regiones más afectadas. Para las 8:40 a.m., la cifra se había reducido a 19,824 abonados sin luz.

Colón Ortíz explicó que varias unidades generatrices, incluida EcoEléctrica en Peñuelas, están fuera de servicio debido a diversas averías.

“Informamos que al presente las unidades San Juan #5 vapor, Palo Seco #3 y Costa Sur #6, todas bajo la responsabilidad del operador Genera PR, están fuera de servicio debido a averías. De igual manera, las unidades CT#1 y vapor del operador EcoEléctrica están fuera de servicio por deficiencia en el suministro de gas natural. Estas condiciones han ocasionado interrupciones de servicio a los clientes durante el día de ayer y hoy", precisó el ingeniero.

Panorama complicado en verano

En marzo pasado, el zar de Energía, Josué Colón, advirtió que Puerto Rico enfrentará un verano difícil en términos de generación eléctrica, con alta probabilidad de apagones por relevos de carga.

Colón explicó que varias unidades de generación están fuera de servicio o en proceso de reparación. Entre ellas, mencionó que la Unidad 1 de la Central Aguirre no estará operativa durante todo el 2025, mientras que otras unidades en las centrales San Juan y Palo Seco también presentan problemas.

La advertencia del ingeniero surgió luego de que LUMA presentara un informe al Negociado de Energía, en el que anticipa que este año podrían registrarse hasta 4.5 veces más apagones que en 2024.

LUMA está a cargo de la transmisión y distribución del servicio, mientras que la generación de energía recae en Genera PR.