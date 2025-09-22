Un objeto brillante que se observó esta noche en el cielo de Puerto Rico resultó ser un misil Trident lanzado desde un submarino al este de Florida, según confirmara la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) en sus redes sociales.

El fenómeno fue visible desde todo Puerto Rico cerca de las 7:30 p.m.

La organización educativa indicó que se trató de una prueba militar.

“Aunque la apariencia del objeto es algo similar a la de un cohete, en realidad el avistamiento fue uno muy peculiar y distinto a los cohetes que hemos registrado”, explicó la SAC.

Varios ciudadanos compartieron en las redes sociales vídeos del avistamiento.