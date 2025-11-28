A partir de las 7:00 p. m., de hoy viernes, Moca celebra el Encendido de la Navidad 2025 como parte de la agenda de celebración del Cuarto Festival Navideño Mocano.

La actividad busca perpetuar las costumbres y tradiciones del pueblo mientras invita a reflexionar sobre el significado de la Navidad, según anunció por escrito el alcalde de Moca, Efraín “Franco” Barreto Barreto.

El Encendido de la Navidad 2025 se realizará en la plaza pública del pueblo.

“La plaza pública está lista con las decoraciones e iluminada en representación de la luz que simboliza Dios para la vida de todos aquellos que creen en él. Invito a los ciudadanos a celebrar junto al personal municipal esta época de unión, amor y esperanza”, destacó Barreto Barreto.

“Cada adorno y cada luz nos recuerda la magia de esta época que pone de manifiesto la bondad de los mocanos y los puertorriqueños”.

Las actividades inician a las 7:00 p. m., y contará con la participación de Los Ángeles Prietos, la Tuna de Cayey y el Piloto de la Salsa.

Habrá kioscos y otras amenidades para el disfrute de las familias mocanas y de pueblos limítrofes.

Mientras, el festival continúa el sábado con el Festival del Mundillo, Talento escolar, la Parranda la Siempre Viva, Andy Montañez y Giselle.

El domingo se realizará el Festival Gastronómico, el Encuentro de Trovadores con el Grupo Monte Adentro. También se presentarán en tarima Lily y Su Gran Trío, la Parranda la Selecta, Parranda Amigos Unidos, la Tribu de Abrante y Millie Quezada. Además habrá un desfile que tendrá como punto de partida el Moca Housing.

“Hago un llamado a participar y disfrutar del Encendido Navideño 2025, del 4to Festival Navideño Mocano así como de las actividades multitudinarias y familiares con moderación. Nos toca a todos poner ese granito de arena para que las festividades se lleven a cabo en armonía, respeto, unión y amor”, instó el alcalde.

El ejecutivo municipal exhortó a las familias a disfrutar de las actividades en agenda que incluyen las tradicionales trullas navideñas. La próxima de estas se llevará a cabo el próximo martes, 4 de diciembre.