El dueño y fundador del Parador Villa Parguera, Julio Enrique Pancorbo Ortiz, quien fue conocido en los medios como Henry LaFont, murió, informó este viernes la administración del negocio mediante un comunicado de prensa.

Pancoro Ortiz fue abogado de profesión y empresario, pero también se destacó como comediante, mediante su participación en el programa televisivo cómico-musical “Showtime con Henry Lafont y El Casanova”, que se transmitió por el canal Wapa TV y pionero del desarrollo de turismo interno en la Isla. Asimismo, este también fue padre de Milton Segarra Pancorbo, expresidente y principal ejecutivo de Meet Puerto Rico, antes conocido como el Negociado de Convenciones de Puerto Rico.

Su hija, Duddy Pancorbo, se expresó en las redes sociales sobre el deceso de su padre comerciante, asegurando que “estamos aquí celebrando tu vida y amor por nosotros”.

“Si Dios me diera la oportunidad de escoger entre este dolor, pero no haberte conocido, le diría sin pensarlo desde el agradecimiento más doloroso que me quedo con mi dolor, pero contigo en mi alma. Porque son los designios del Señor al me enseñaste a amar, solo por eso ‘te dejo que me dejes’”, expresó. “Lo sé, mañana será otro día, pero no será igual”, agregó.

Parador Villa Parguera aseguró que Pancorbo Ortiz “logró poner el nombre de La Parguera en el mapa de Puerto Rico con su programa creando así un taller de trabajo para muchos residentes del área. Nos consuela saber que descansa en el Señor, y que su legado continúa en el corazón de todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo.

Próximamente, la empresa estará informando los detalles de una misa en celebración de su vida.