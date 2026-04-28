Vientos de 40 mph, granizo y hasta tornados débiles pudieran experimentarse en el interior norte de Puerto Rico en las próximas horas, informó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM).

La zona norte central y parte de la zona metropolitana está bajo una advertencia especial de mal tiempo, según el SNM, que alerta a las personas a que busquen refugio.

“Las ráfagas de viento podrían derribar ramas de árboles y dispersar objetos sueltos. Es posible que se produzcan daños menores por granizo en la vegetación”, mencionó el SNM.

“Las condiciones son favorables para la formación de nubes embudo débiles y breves. Este tipo de nube embudo es inofensiva, pero en raras ocasiones puede tocar tierra brevemente, produciendo ráfagas de viento de más de 50 mph Si observa una nube embudo, refúgiese en el interior e informe de su avistamiento al Servicio Meteorológico Nacional”, destacan.

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Advertencia de inundaciones

Además, varios pueblos se encuentran ahora mismo bajo advertencia e inundaciones por las copiosas lluvias que ya caen.

Estos son Corozal, Dorado, Morovis, Toa Alta y Vega Alta hasta las 3:45 p.m.

Adjuntas, Lares, Las Marías, San Sebastián y Utuado hasta las 4:15 p.m.

Carolina, San Juan y Trujillo Alto están bajo la misma alerta, pero hasta las 4:45 p.m. Igualmente Añasco y Moca.

Aguas Buenas, Bayamón, Cataño, Comerío, Guaynabo y Naranjito están también bajo alerta hasta las 6:00 p.m.