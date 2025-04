Personal de seguridad y manejo de emergencias de municipios y agencias estatales atendían este domingo diversas situaciones resultantes de las fuertes lluvias que cayeron durante el sábado y la madrugada de este Domingo de Pascua, dejando inundaciones, ríos crecidos y carreteras bloqueadas por deslizamientos de terrenos.

En el municipio de Naranjito, uno de los más castigados por este fenómeno atmosférico, el área donde ocurrió el derrumbe de un muro en el centro comercial Naranjito Shopping Village permanecía este domingo cerrada al público mientras aguardaban por una respuesta del seguro y la evaluación de ingenieros para poder comenzar a remover los restos de la pared, según indicó el comisionado de seguridad del municipio, Ángel Rodríguez.

Ese derrumbe, según se informó previamente, provocó daños a seis vehículos que estaban en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida, varios de los cuales resultaron pérdida total.

Rodríguez indicó que, como consecuencia del deslizamiento también había un árbol en peligro de caer, y unas líneas eléctricas cercanas que igualmente podrían afectarse si continuaba cediendo el terreno.

Varios vehículos quedaron sepultados tras el colapso de un muro en Naranjito. ( Suministradas/Policía de Puerto Rico y NMEAD )

El comisionado agregó que también estaban evaluando la situación de una residencia en la carretera 815, en el barrio Nuevo, sector Mulitas, frente a la cual se abrió un socavón.

Además, indicó Rodríguez, “tengo tendido eléctrico en varios caminos esperando por LUMA, que ya se han hecho las querellas. Y tenemos la situación de varios derrumbes, pero los estamos atendiendo. Tenemos las brigadas en la calle. Tanto Manejo de Emergencias como la Policía estamos en la calle. Todo el mundo está en la calle”, aseguró.

Enumeró derrumbes en la carretera 814 y en la 811, un árbol caído en el sector Los Negrones, así como varios sectores en el barrio Guadiana. Agregó que, más allá de esos derrumbes, afortunadamente no había viviendas afectadas, ni situaciones mayores que lamentar.

Asimismo, atendieron el evento de derrame de diésel que se dio durante la mañana dominical en las carreteras PR-5 y PR-152.

“Aquí hay un plan de trabajo establecido entre el municipio y las agencias estatales. Estamos pendientes, activos para trabajar cualquier emergencia”, insistió, agregando la exhortación al público a ejercer prudencia y precaución en las vías mientras continuaban atendiendo las diversas situaciones que se han suscitado.

8 Fotos Los pueblos del interior fueron los más afectados.

15 familias incomunicadas

Mientras, Barranquitas también tuvo varias situaciones que dejaron a unas 15 familias incomunicadas, en tres incidentes separados, aunque ninguna persona estaba en peligro, ni tampoco se reportaban daños graves en propiedades, al menos de manera preliminar.

Según informó Fernando Díaz Rivera, ayudante ejecutivo del alcalde, “aquí la mayoría de los problemas o situaciones han sido deslizamientos de tierra. Hemos tenido unos ocho deslizamientos. De esos, tres han sido serios, con familias incomunicadas, que ya se están trabajando en estos momentos (cerca del mediodía del domingo). El barrio más afectado ha sido el barrio Cañabón”, donde había 10 familias incomunicadas.

Agregó que no se reportaban ríos salidos de sus cauces ni daños mayores en estructuras, pero comoquiera estaban exhortando a la ciudadanía a evitar cruzar áreas inundadas y con ríos crecidos.

Díaz Rivera agregó que ha estado revisando puentes y hasta el momento no habían encontrado “un daño mayor”, aunque todavía tenían otros por verificar, incluyendo el que se instaló el año pasado en la colindancia entre Barranquitas y Naranjito, en el área de La Pajona.

Al momento de conversar con Primera Hora, había unas diez familias con acceso interrumpido, pero las personas se encontraban bien, en comunicación con las autoridades, con servicio de agua y luz, “y no necesitaban nada”.

Solamente había una vivienda con potencial de haber sido afectada por un deslizamiento, que estaba pendiente a ser evaluada una vez pudieran limpiar, “para ver qué problemas mayores tiene esa residencia y si necesitamos activar las áreas de ingeniería para que nos den una certeza de la situación de esa residencia”.

Además, estaban ayudando a limpiar otras tres residencias a las que entró agua con fango.

Agregó que ya estaban trabajando de manera simultánea en los tres deslizamientos de más envergadura que afectaban carreteras y mantenían familias incomunicadas, aunque afortunadamente no había daños mayores a estructuras.

Sin paso por la PR-2 en Manatí

En el municipio de Manatí, a eso del mediodía la principal situación seguía siendo una inundación que mantenía interrumpido el tránsito en la carretera PR-2.

Según indicó Juan Carlos Rodríguez, director de Manejo de Emergencias del municipio, la carretera probablemente permanecería cerrada gran parte del día, mientras aguardan porque bajen las aguas.

“Todo está bastante controlado. Se han trabajado varias situaciones. Lo único que permanece cerrado es la carretera PR-2. Aunque los carriles de Manatí hacia Barceloneta están limpios ya, los carriles de Barceloneta hacia Manatí se encuentran todavía congestionados de agua. Esa carretera está cerrada y va a permanecer cerrada gran parte del día, si las condiciones del tiempo no empeoran. Hasta ahora no ha habido problemas. Si en la zona central, que nos trae mucha agua, que aunque no llueva en Manatí, si llueve por allá arriba por Orocovis, Ciales, Naranjito, toda esa agua la recoge ese río y entonces pues ahí tenemos problemas”, indicó.

De hecho, en la noche del sábado rescataron a dos jóvenes que iban en un vehículo y se arriesgaron a intentar pasar por esta área inundada de la PR-2. El vehículo fue retirado con una grúa esta mañana.

Asimismo, en el barrio Pugnado, sector Los Burgos, ocurrió un derrumbe que impedía el tráfico, pero ya había sido atendido. También ocurrieron deslizamientos en las carreteras 6685 y 642, que impidieron el paso vehicular por algunas horas, pero ya se habían resuelto todas esas situaciones.

Desalojo en Ciales

Desde Ciales, su alcalde Jesús Resto Rivera informó en una comunicación escrita que el personal de seguridad ha estado trabajando con varias situaciones, la más preocupante de ellas un derrumbe en el sector Las Lomas, en el barrio Jaguas, que afectó a una vivienda, a cuyo residente se le orientó desalojar la misma por razones de seguridad.

También se notificó al vecino que estuviera pendiente al posible colapso de la estructura, pues de ocurrir podría afectar su casa y poner a su familia en riesgo.

Residencia afectada en Ciales. ( Suministrada )

Además, se reportó un deslizamiento de terreno en Las Jaguas, que destruyó la verja de una residencia y ponía en riesgo la propiedad, a cuyos habitantes también se les pidió desalojar la vivienda preventivamente hasta que pasen las lluvias.

Asimismo, hubo unos deslizamientos de tierra en la carretera 632 y la carretera 615 que ya habían sido atendidos, al igual que la caída de vegetación en la carretera 6685 que obstruyó temporalmente la vía.

Bajo control Comerío

Mientras, el municipio de Comerío afortunadamente no reportaba ninguna situación mayor, según indicó su portavoz, Diana Torres.

Esta mañana, luego de algunas lluvias, el río ya estaba retornando a sus niveles normales y solo habían ocurrido algunos pequeños desprendimientos de piedras, que no requerían el uso de maquinaria para limpiarlos y los empleados del municipio se estaban ocupando de despejarlos.

De tormenta a tiempo seco

Luego de los intensos aguaceros del sábado, provocados por una vaguada en la región, un cambio significativo en el patrón del tiempo comenzó la tarde del domingo a medida que una masa de aire más seco se desplazó hacia la zona.

Como resultado, se espera poca lluvia para el inicio de esta semana. Sin embargo, experimentaremos condiciones ventosas y temperaturas más frescas de lo normal por lo menos hasta el miércoles.

Según explicó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, el evento de lluvias del fin de semana se debió a una vaguada en los niveles de medios a altos de la atmósfera y a la ausencia de fuertes vientos que ayudaran a mover los aguaceros rápidamente fuera de la región.

Los estimados mayores de precipitación estuvieron entre las 5 y 6 pulgadas en el interior, específicamente para Morovis, Ciales, partes de Arecibo, Florida, Manatí y Orocovis.

Activo NMEAD

Por su parte, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) indicó que su personal estaba activo en las diez zonas dando apoyo a los municipios, para atender las situaciones que han ocurrido relacionadas con las fuertes que han estado cayendo durante el fin de semana.

Según reportó NMEAD en su portal en redes sociales, afortunadamente no se han registrado fatalidades, pese a que hubo varias situaciones de personas arrastradas por corrientes, incidentes en las costas y al menos un incendio de una residencia, así como derrumbes, deslizamientos de terreno y varias carreteras que quedaron intransitables por las inundaciones en el centro y norte de la Isla.

Entre los incidentes reportados por NMEAD se encuentran:

Derrumbe de un muro en la carretera 152, en Naranjito, que cayó sobre varios vehículos en un estacionamiento.

Deslizamiento en carretera 155 en Orocovis.

Deslizamiento en carretera 172 km 22.4 en Caguas.

Deslizamiento en patio de una residencia en el barrio Jaguas en Ciales.

Una persona arrastrada por corriente de agua en la carretera PR-2, en el Túnel de Guajataca, pero la persona pudo salir sin mayores contratiempos.

Una persona arrastrada por corriente de agua la avenida Rodríguez Emma, en Isla Verde, que fue rescatada por personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencia (OMME) de Carolina.

Un hombre arrastrado por corriente marina en la playa en Condado, que fue atendido por Emergencias Médicas de la OMME de San Juan.

Tres personas resultaron heridas al quedar a la deriva en una embarcación en el área de Cayo Matías, en Salinas. Fueron transportadas a instituciones hospitalarias.

Un pescador quedó a la deriva y fue rescatado en Survival Beach, en Aguadilla.

Un incendio en una residencia en la calle 802, en Guayama, que fue controlado.

NMEAD exhortó a la población a estar pendientes a los boletines del tiempo del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, y recordó que no deben cruzar vías inundadas pues eso conlleva un serio peligro de poder ser arrastrado por las corrientes y sufrir lesiones graves o incluso la muerte.