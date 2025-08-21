El Municipio de Naranjito celebrará la segunda edición del Festival de la Carne Ahumada el próximo 31 de agosto de 2025.

Este evento culinario y cultural honra a los naranjiteños que, generación tras generación, han perfeccionado el arte de ahumar carnes, tradición que distingue al pueblo como un ícono gastronómico en la montaña puertorriqueña.

“El Festival de la Carne Ahumada es un homenaje a nuestras raíces, a nuestra gente trabajadora y al sabor auténtico que distingue a Naranjito como La Puerta de la Montaña”, expresó el alcalde Orlando Ortiz Chevres. “Luego del éxito del año pasado, regresamos con más entusiasmo para brindar una experiencia inolvidable que resalte lo mejor de nuestra cultura”.

PUBLICIDAD

Durante la jornada, que se celebrará en la plaza de recreo a partir de las 10:00 a.m., los asistentes podrán presenciar a diversos chefs en el proceso de ahumar carnes en vivo, adquirir carne ahumada cruda para llevar y disfrutar de platos con recetas variadas para confeccionar en su hogar. El evento contará con áreas para restaurantes, que tendrán desde comida creativa con este concepto, aunque igual los tradicionales platos típicos.

Además, habrá quioscos de artesanías, que contarán con los famosos Soles de Naranjito, autóctonos del municipio. También, participarán agroempresarios para que los asistentes adquieran sus productos locales preferidos. Como parte de las actividades, los visitantes disfrutarán de entretenimiento para niños y adultos y una espectacular oferta artística con presentaciones del cantante de música típica, Manuel Rivera Cátala, Julio César Sanabria y Julissa Sanabria, Concepto Clásico, Grupo Réplika y Límite 21.

“Invitamos a todos los puertorriqueños a descubrir la riqueza culinaria de Naranjito, a disfrutar de nuestra hospitalidad y ser parte de esta gran fiesta cultural”, añadió el alcalde Ortiz Chevres. “Además, podrán recorrer nuestra famosa Ruta Gastronómica PR-152 y saborear las mejores carnes ahumadas del país”.

Durante el evento se ofrecerá servicio gratuito de trolley desde los estacionamientos disponibles hasta la plaza pública y de regreso cuando vayan de salida. Para más información, puede comunicarse al (787) 227-0169 o seguir las redes sociales del municipio en Facebook e Instagram bajo @municipiodenaranjitopr.