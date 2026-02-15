Ante las lluvias que continúan afectando múltiples regiones de Puerto Rico y el riesgo elevado de inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos y quebradas, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) emitió hoy un llamado urgente a los ciudadanos a ejercer la máxima precaución y a evitar situaciones que puedan poner en riesgo su vida.

El comisionado del NMEAD, Dr. Ángel Jiménez, informó que la agencia mantiene un monitoreo constante de las condiciones atmosféricas en coordinación con el Servicio Nacional de Meteorología, así como con el componente de seguridad del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y los municipios, a fin de maximizar la disponibilidad inmediata de recursos de respuesta y la activación de protocolos de emergencia de ser necesario.

“Reiteramos el llamado a los ciudadanos a mantenerse fuera del agua y no cruzar carreteras inundadas. Si encuentra una vía inundada, deténgase y busque una ruta alterna. La mayoría de las muertes relacionadas con inundaciones ocurren cuando se intenta atravesar corrientes de agua cuyo nivel y fuerza son impredecibles”, expresó el comisionado.

Por su parte, el secretario del DSP, general Arturo Garffer, hizo un llamado a la prudencia colectiva y a la prevención como herramienta principal para salvaguardar vidas. “La seguridad comienza con decisiones responsables. Nuestro personal está preparado y en coordinación permanente con los municipios y los negociados adscritos, pero la prevención ciudadana es clave. Exhortamos a la población a no exponerse innecesariamente y a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales”, sostuvo el secretario.

El NMEAD exhortó además al pueblo a:

Evitar cruzar ríos, quebradas o carreteras inundadas.

Mantenerse atentos a boletines y advertencias oficiales.

Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por corrientes de agua.

Tener a la mano un plan familiar de emergencia y artículos esenciales.

Las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias se mantienen en comunicación activa con el centro de operaciones del NMEAD, listos para atender cualquier incidente que surja como resultado de las condiciones del tiempo.

Se recuerda que cualquier situación de emergencia debe reportarse de inmediato al Sistema 9-1-1.