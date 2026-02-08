Un nuevo récord de lluvia se estableció hoy en San Juan, informó el Servicio Nacional de Meteorología (NWS en inglés).

Hasta horas de la tarde del domingo, en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín habían caído 1.67 pulgadas de lluvia. Esto supera el récord previo de 1.06 pulgadas que databa de 1935.

Temprano en la mañana el NWS había emitido advertencia de inundaciones por los aguaceros que cayeron desde horas de la madrugada en la mitad nordeste del país.

Además, advirtió de condiciones marítimas y costeras peligrosas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Estas continuarán mañana lunes.

“Un aviso de oleaje alto está en efecto ante la llegada de un oleaje del norte a norte-noroeste más fuerte, aumentando significativamente el riesgo de oleaje alto, corrientes marinas peligrosas e inundaciones costeras localizadas. Las condiciones peligrosas continuarán hasta mediados de semana. Pendientes a alertas adicionales”, explicó el NWS.