El proceso para que las agencias pertinentes puedan entrar a los terrenos de la antigua Ciudad Deportiva Roberto Clemente, como paso inicial para asumir control del ese complejo, está a la espera de que una decisión judicial, luego de que un aparente error en la publicación de un edicto dilatara nuevamente esas gestiones.

Según se ha dado a conocer, los terrenos e instalaciones de la antigua Ciudad Deportiva Roberto Clemente se encuentran desde hace bastante tiempo abandonados y con un alto grado de deterioro. A los fines de recuperarlos, a mediados del año pasado se aprobó una ley que creó el Distrito Deportivo Roberto Clemente, y se ordenó a la Administración de Terrenos obtener, en un plazo de 90 días, todos los permisos y autorizaciones necesarios para transferir los terrenos de la Ciudad Deportiva al Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

PUBLICIDAD

Dicha ley, la Ley 67 de 2022, derogó la Ley 133 de 1973, que cedía los terrenos en disputa a la familia Clemente, para crear allí el sueño del fenecido pelotero, de crear un gran centro deportivo para las niñas y niños de menos recursos. También derogó la Ley 164 de 2004, que cedía una parcela de 70 cuerdas adicionales a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente. El texto de la Ley 67 de 2022 expone que los terrenos donados a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente no están siendo usados para los fines que fueron cedidos por el Estado, ni cumpliendo con el fin público que debían cumplir.

Sin embargo, Ciudad Deportiva Roberto Clemente, Inc. no estuvo de acuerdo con esa determinación y no permitió acceso al lugar, por lo que el asunto se llevó ante los tribunales, donde a finales de enero el juez Ignacio Morales Gómez, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, determinó que la Administración de Terrenos podría entrar a la propiedad en disputa, una vez publicado un edicto a esos fines, para llevar a cabo el proceso de traspaso de titularidad a manos del DRD. La orden del tribunal disponía que el edicto podría ser publicado una sola vez, en un periódico de circulación general, en los siguientes 10 días.

Todavía más, para ayudar a rehabilitar lo que se espera sea el Distrito Deportivo Roberto Clemente, se recaudaron unos $15 millones a través del marbete y la tablilla conmemorativos del hit 3,000 de Clemente en Grandes Ligas, dinero que estaría congelado en una cuenta en el Departamento de Hacienda a la espera de poder utilizarse.

PUBLICIDAD

Sin embargo, según explicó la semana pasada el subdirector ejecutivo de la Autoridad de Terrenos, Héctor Rivera Maldonado, “hicimos el edicto, y el tribunal no aceptó el edicto. Al parecer por un error al momento de publicarlo, porque salió dividido y el juez argumentó que no se entendía”.

El funcionario explicó que “nosotros apelamos esa decisión del juez, y estamos en proceso de esperar la respuesta del tribunal”.

“Ahora estamos en ese punto (esperando respuesta). Esperamos que sea de un momento a otro, para poder acceder a los terrenos”, agregó Rivera Maldonado, al insistir en que la Administración de Terrenos tiene que adherirse a la ley.

Detalló que, una vez consigan entrar a los predios de la antigua Ciudad Deportiva Roberto Clemente, “la función de nosotros bajo la ley es hacer un inventario de la propiedad, de las condiciones en que está la propiedad”.

Una vez culminado ese inventario, “se lo damos al DRD, para que el DRD siga con el proceso”.

“Por el momento, eso es lo que dice la ley. Se limita a que entremos, hagamos un inventario, el informe de la propiedad, el informe de mesuras”, comentó el funcionario.

Rivera Maldonado declinó ofrecer un estimado de cuánto tiempo podría tomar esa labor de inventario y mesuras, porque desconocen qué van a encontrar allí o cuán deterioradas puedan estar las estructuras y los accesos.

“No me atrevo a dar un estimado de cuánto tiempo podría tomar. No sabemos en qué estado está eso allí. Quizás necesitemos maquinaria para entrar a ciertos lugares. No me atrevería a decir una semana o tres meses”, comentó. “El proceso de agrimensura sí puedo decir que tarda más, es un poquito más complicado. Una vez podamos entrar, pues podremos tener un mejor estimado”.

PUBLICIDAD

Entretanto, mientras espera porque se pueda completar este proceso, el secretario del DRD, Ray Quiñones, ha dicho en entrevista a Primera Hora que cuentan ya con planes e ideas para lo que sería el Distrito Deportivo Roberto Clemente, si bien todo dependerá en buena medida de qué encuentren una vez puedan acceder al lugar, entiéndase en qué grado de deterioro puedan estar esas instalaciones.

“No sabemos si haya que derrumbarlos, o si hay algo que se pueda arreglar. Eso está en espera de que podamos entrar para poder auscultar el uso que se pueda dar, lo que podamos utilizar o si hay que derrumbarlo todo”, dijo entonces el secretario.

No obstante, indicó que sí tienen una idea de qué se puede hacer allí e incluso la han discutido ya con el liderato de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, que, según dispone la Ley 67, estaría a cargo de la planificación, desarrollo, reconstrucción y construcción de facilidades en el Distrito Deportivo Roberto Clemente, en un plazo de cinco años.

Quiñones explicó que han observado complejos deportivos en otras jurisdicciones, como Florida y Arizona, para tener una idea de qué hacer en el Distrito, “para poder llevar diferentes deportes, hacer torneos locales e internacionales dentro de la Ciudad”.

El secretario afirmó que, gracias a su experiencia deportiva, “tenemos grandes ideas de lo que podemos cubrir y las necesidades que tiene el deporte en Puerto Rico”. Comentó que, aunque “por supuesto, lo primero sería el béisbol”, por ser el deporte en que brilló Roberto Clemente, incluirían otras disciplinas deportivas en un desarrollo “por fases, con planes a corto, mediano y largo plazo”. Retomó el ejemplo de los complejos deportivos antes mencionados y explicó que contienen canchas multiusos que pueden servir para voleibol, baloncesto y otros deportes, además de campos para fútbol, tenis, béisbol, piscinas. Agregó que su visión incluye una clínica médica para atender lesiones y dar terapias físicas y de recuperación, y espacios para el deporte paralímpico.

“Es algo que ya lo hemos discutido. Lo va a hacer el DRD, de la mano del Distrito del Centro de Convenciones. Y ya estamos adelantados, nos hemos reunido y hemos discutido estrategias”, aseguró Quiñones. “Tenemos fe que pueda ser algo que cumpla con el sueño de nuestro ídolo Roberto Clemente”.