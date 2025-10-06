Las condiciones marítimas siguen siendo peligrosas este lunes en las playas del norte de Puerto Rico, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

El informe diario de la agencia detalla que permanece en efecto un aviso de oleaje alto y un alto riesgo de corrientes de resaca, al menos hasta el martes.

Además, el SNM emitió un aviso para embarcaciones pequeñas. “El oleaje peligroso y las corrientes de resaca que amenazan la vida continuarán, junto con condiciones peligrosas para embarcaciones pequeñas”, señala la advertencia.

Las zonas más vulnerables al fuerte oleaje y a la erosión costera incluyen áreas como Piñones a lo largo de la carretera 187, Parcelas Suárez, Villas del Mar y Villa Christiana en Loíza; Fortuna en Luquillo; Pueblo y Tamarindo en Aguadilla; Barrio Obrero, Pueblo y Jareaito en Arecibo; Las Bocas en Barceloneta; Machuca en Manatí; Puerto Nuevo en Vega Baja; Ocean Park en San Juan; y el barrio Espinal en Aguada.

Si usted es arrastrado por una corriente de resaca, la recomendación es mantener la calma y no intentar nadar contra ella. Debe nadar en paralelo a la orilla hasta salir de la corriente. También se recomienda flotar y pedir ayuda.