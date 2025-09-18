El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) emitió esta madrugada una advertencia de inundaciones para varios municipios de la región este de Puerto Rico debido a las fuertes lluvias que se registran en la zona.

Humacao, Juncos, Las Piedras y Naguabo se mantienen bajo esta advertencia de inundaciones urbanas y de riachuelos hasta las 8:30 a.m. de este jueves.

Las lluvias que se registran en la mencionada zona y que mantienen nublados los cielos de Puerto Rico se deben a una onda tropical que pasa por la región en combinación con una vaguada cercana en la zona.

PUBLICIDAD

De hecho, el SNM, alertó que más aguaceros estarían entrando a la Isla en las próximas horas.

“Una amplia área de nubosidad y lluvia se mantendrá a través de las islas durante el resto de la mañana”, dijo la agencia a través de sus redes sociales.

Asimismo, el SNM enfatizó en estar pendientes a las inundaciones.

“Continuarán los aguaceros fuertes, con riesgo de inundaciones, deslizamientos y aumentos rápidos en ríos. ¡No cruce carreteras inundadas!“, exhortó.