Onda tropical comienza a dejar fuertes lluvias en Puerto Rico
Meteorología alerta sobre posibles inundaciones y deslizamientos de terreno en la zona.
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) emitió esta madrugada una advertencia de inundaciones para varios municipios de la región este de Puerto Rico debido a las fuertes lluvias que se registran en la zona.
Humacao, Juncos, Las Piedras y Naguabo se mantienen bajo esta advertencia de inundaciones urbanas y de riachuelos hasta las 8:30 a.m. de este jueves.
Las lluvias que se registran en la mencionada zona y que mantienen nublados los cielos de Puerto Rico se deben a una onda tropical que pasa por la región en combinación con una vaguada cercana en la zona.
De hecho, el SNM, alertó que más aguaceros estarían entrando a la Isla en las próximas horas.
“Una amplia área de nubosidad y lluvia se mantendrá a través de las islas durante el resto de la mañana”, dijo la agencia a través de sus redes sociales.
Asimismo, el SNM enfatizó en estar pendientes a las inundaciones.
“Continuarán los aguaceros fuertes, con riesgo de inundaciones, deslizamientos y aumentos rápidos en ríos. ¡No cruce carreteras inundadas!“, exhortó.