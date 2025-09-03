Una onda tropical localizada al suroeste de las islas de Cabo Verde, en el Atlántico, tiene un 80% de probabilidad de desarrollo en los próximos siete días, informó esta tarde el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

El sistema podría convertirse en depresión tropical a finales de esta semana o durante el fin de semana, según la agencia, que señaló que las probabilidades de formación en las próximas 48 horas aumentaron a un 40%.

“Las condiciones ambientales siguen siendo propicias para un desarrollo adicional de este sistema durante los próximos días”, precisó el Centro Nacional de Huracanes.

Se anticipa que la onda tropical se desplace hacia el oeste o el oeste-noroeste a unas 15 millas por hora, recorriendo el Atlántico hasta principios de la próxima semana.

Esta mañana, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan explicó que los modelos muestran diferencias sobre la ruta que podría tomar esta onda tropical. Se espera que su desplazamiento sea más claro hacia el fin de semana.

Mientras tanto, la agencia enfatizó que durante las tardes en Puerto Rico predominarán los aguaceros y las tronadas en los próximos días.

Cabe destacar que actualmente la región se encuentra en el pico de la temporada de huracanes, según recordó el lunes Ernesto Morales, coordinador de avisos del Servicio Nacional de Meteorología, quien exhortó a no bajar la guardia y mantener la preparación ante cualquier eventualidad.