Mas lluvia para esta tarde.

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) anticipó fuertes aguaceros y tormentas eléctricas para varias zonas de Puerto Rico ante el paso de una onda tropical por la región.

Según el SNM, el sistema, conocido hasta la semana como Invest 91L y que en su momento tuvo posibilidades ciclónicas, traerá consigo lluvias y tormentas eléctricas aisladas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Se espera que los aguaceros más intensos se desarrollen en horas de la tarde debido a la combinación de la humedad y el calor diurno, algo típico en estos meses del año.

La zona que pudiera estar recibiendo más lluvias y hasta posibilidad de fuertes tronadas sería el cuadrante noroeste del País por lo que el resigo de inundaciones se mantiene elevado para esta zona.

Por otro lado se mantiene en efecto una advertencia de calor para las áreas costeras y urbanas de Puerto Rico. La misma está en efecto desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

El SNM advirtió que los índices de calor pudieran estar rondando los 108 a los 111 grados Fahrenheit.