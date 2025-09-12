La onda tropical que el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) vigila desde el pasado martes en la tarde aumentó este viernes su potencial de formación ciclónica de bajo a mediano.

La proyección que trazaron los analistas de la agencia federal es que “una depresión tropical podría formarse hacia la mitad de la próxima semana, mientras se mueve hacia el oeste a oeste-noroeste entre 10 a 15 millas por hora sobre el Atlántico tropical oriental y central”.

La posible trayectoria que se ha estipulado, hasta el momento, no pone al sistema afectando la zona del Caribe o a Puerto Rico. Sin embargo, esta onda se encuentra muy lejana a la zona, por lo que se recomienda estar pendiente a los boletines que lanza el NHC o el Servicio Nacional de Meteorología.

En la actualidad, esta onda se encuentra “cerca de la costa oeste de África. Está produciendo aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas sobre el extremo oriental del Atlántico. Las condiciones ambientales parecen ser conducentes para algún desarrollo gradual de este sistema durante los próximos días”, informó el NHC.

La probabilidad de formación ciclónica es cero para las próximas 48 horas. Sin embargo, en los próximos siete días es de un 40%.

[Sept 12] 8 AM AST Tropical Weather Outlook 🌀



🟠A tropical wave near the west coast of Africa has 40% chance of development. | 🟠Una onda tropical cerca de la costa oeste de África tiene una probabilidad formación de 40%. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/A8YhI57kGs — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 12, 2025

La temporada de huracanes se encuentra en su temporada pico. La misma culmina a finales de noviembre.