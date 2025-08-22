Las dos fuertes ondas tropicales que el Centro Nacional de Huracanes en Miami (CNH) lleva vigilando desde hace unos días aumentaron este viernes la probabilidad de desarrollo ciclónico.

La primera, que se encuentra al noreste de las Antillas es la que mayor posibilidad tiene de desarrollo. El CNH le otorga un 80 por ciento en dos días y 90 por ciento en siete.

“Las lluvias y tormentas eléctricas están mostrando algunos signos de organización en asociación con una onda tropical ubicada a unas cien millas al este-noreste del norte de las Islas de Sotavento. Las condiciones ambientales parecen propicias para un mayor desarrollo de este sistema, y es muy probable que se forme una depresión tropical o una tormenta tropical este fin de semana mientras se desplaza hacia el noroeste y luego hacia el norte, entre el norte de las Islas de Sotavento y Bermudas”, lee el boletín de perspectiva del trópico del CNH.

Por su parte, la segunda, que se encuentra en el centro del Atlántico tiene un 40 por ciento de probabilidad ciclónica en dos días y 50 por ciento en siete días. Sin embargo, el CNH pronostica que el sistema pudiera estar enfrentando un ambiente hostil que pudiera limitar su desarrollo.

“Las lluvias y tormentas asociadas con una onda tropical ubicada aproximadamente a medio camino entre África y las Islas de Barlovento se han desorganizado durante la noche. Aunque aún existe cierta posibilidad de que se forme una depresión tropical de corta duración en el transcurso del próximo día o dos, se espera que el sistema se desplace hacia un entorno menos favorable de aquí al sábado. La onda podría alcanzar un ambiente ligeramente más favorable nuevamente a finales de este fin de semana o principios de la próxima semana, mientras se mueve hacia el oeste a entre 10 y 15 mph sobre el Atlántico tropical central y se aproxima a las Antillas Menores”, estipuló el CNH.