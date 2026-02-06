En medio de la lucha que el centro comunitario Proyectos Alegría, en Caguas, ha llevado para establecerse en una escuela abandonada, otra organización le extendió la mano para poder rehabilitar y modernizar su cocina.

El auxilio se lo brindó la Fundación José A. “Tony” Santana, junto a otros donantes que lograron agrupar para hacer el proyecto realidad.

Proyectos Alegría, creado por la hermana Awilda Disla, impacta a familias y comunidades de escasos recursos, tanto en Caguas, como en pueblos limítrofes. Específicamente, donan alimentos a los más necesitados, se brinda ayuda en situaciones de emergencia y se fomenta la sana convivencia comunitaria. Próximamente, además, el proyecto ampliará sus servicios con programas de tutorías dirigidos a niños y jóvenes de la comunidad.

PUBLICIDAD

La sede, según se explicó en comunicado de prensa, está ubicada en una escuela en desuso que el gobierno cedió al centro comunitario.

La escuela se puso en funciones gracias a voluntarios y al municipio de Caguas, quienes colaboraron en la limpieza y rehabilitación. No obstante, no tenía una cocina para brindar alimentos ya elaborados. La misma se logró a través de la mencionada fundación.

El presidente de la Fundación José A. “Tony” Santana, José Santana de la Rosa, explicó que “en Puerto Rico existe una pobreza muchas veces invisible, acompañada de un sufrimiento diario de personas que incluso carecen de los medios para preparar sus propios alimentos. Hasta ahora, este proyecto sólo podía ofrecer alimentos fríos. Con la rehabilitación de la cocina, Proyectos Alegría podrá brindar comidas y meriendas calientes, especialmente a los niños y jóvenes que participen en los programas de tutorías, representando un paso importante hacia el bienestar y la dignidad humana”.

Durante la inauguración, el chef Iván Clemente, del Comedor de la Kennedy, cocinó para inaugurar el nuevo espacio creado para el beneficio de la comunidad.