Las familias que residen en cerca de 5,000 condominios en la isla podrían experimentar en los próximos meses un alza de entre 5% y un 15% en la cuota de mantenimiento de las instalaciones debido a varios factores, que incluyen el aumento al salario mínimo y a los niveles de inflación en productos y servicios que afectan al mercado hace un tiempo.

Así lo sostuvo Mary Ortega, directora ejecutiva de la Asociación de Condominios y Acceso de Controles (ACCPR), organismo que se enfoca en brindar información y educación actualizada sobre el sector a titulares, residentes, juntas de directores y administradores, entre otros.

En entrevista con Primera Hora, Ortega explicó que es casi inminente que la segunda fase del aumento al salario mínimo tenga un impacto a las cuotas de mantenimiento de los complejos de vivienda que se rigen en la “Ley de Condominios de Puerto Rico”, pues esto tendrá un efecto dominó de alza en los gastos operacionales.

Según dispuesto en la Ley de Salarios Mínimo de Puerto Rico, para el 1 de julio de 2023 el jornal será de $9.50 por hora y el 1 de julio de 2024 será de $10.50, a menos que la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo, adscrita al Departamento del Trabajo, emita un decreto mandatorio variando el mismo. Esta ley, firmada por el gobernador Pedro Pierluisi, tuvo su primera fase en enero de 2022 cuando aumentó de $7.25 a $8.50.

“Ante el inminente aumento de salario mínimo, esto aumentará los costos operacionales provocando un alza en las cuotas de mantenimiento. Los condominios y los controles de acceso tienen que atender cómo evaluar los costos de sus operaciones y hacer lo posible por hacer un aumento mínimo debido a la alta población de adultos mayores que sus ingresos son fijos y esto trastoca sus gastos”, expresó Ortega.

Uno de los mayores gastos en los condominios, es contar con el servicio de seguridad las 24 horas. ( Shutterstock )

Aunque en la ACCPR no tienen un número estimado de personas de 65 años o más que viven en los cerca de 5,000 condominios que hay en la isla, datos del Censo 2020 indican que el 23% (740,489 personas) de la población total en Puerto Rico para el 2021 pertenecen a este grupo demográfico.

“Hay que aclarar que estos aumentos no salen de la nada. Salen de la experiencia de los gastos que tiene un condominio. En ese sentido, ¿por qué se vislumbra un aumento? Bueno, porque habrá un alza en el salario mínimo que entra en vigor en julio y esto trastoca a todas las industrias. El mejor ejemplo es una asistente de secretaria que hoy cobra $9, pero cuando entre el nuevo aumento ese patrono dice: ‘pérate, le tengo que dar por lo menos un pesito ($1) más, porque si no perderé a esa empleada que no está dispuesta a ganar el mínimo. Y así ocurrirá con otros servicios que sirven a los condominios, como lo son jardinería, mantenimiento de elevadores, portones, entre otros”, subrayó Ortega augurando que el aumento fluctuará entre un 5% y un 15%.

Según explicó la portavoz de ACCPR, el año pasado muchas juntas de condominios aprobaron un aumento en las cuotas de mantenimiento, augurando el escenario que se avecinaba tras la firma de la ley. Otros hicieron ajustes en sus presupuestos para tratar de minimizar el cantazo al bolsillo de los titulares.

“Esto ya se vivió el año pasado con el primer aumento y vimos cómo en algunos condominios se aumentó la cuota, especialmente en aquellos que tienen seguridad 24 horas, porque ahí es que está el mayor gasto. Cuando hay comunidades pequeñas, sin seguridad 24 horas, el costo más grande es el energético”, explicó.

Dijo que no todas las comunidades se impactarían de igual forma, porque depende de los gastos operacionales y las unidades que conforman el condominio.

“Siempre va a afectar. Decir que no, es mentir. Sin embargo, hay comunidades que pueden identificar dónde se está yendo el dinero y minimizar algunos gastos. Por ejemplo, hay lugares donde se está cambiando la iluminación a productos de ahorro energético o a energía solar. Y eso es lo primero que see debería hacer: evaluar el presupuesto y hacer ajustes si se pudiera”, acotó Ortega.

Este tema es uno de los que se discute a través de la aplicación ACCPR que puede descargar gratis cualquier persona desde un equipo inteligente.

Según los portavoces del organismo, es la única herramienta digital en la isla donde los usuarios pueden buscar asesoría en línea sobre leyes y reglamentos que rigen a todos los residentes de condominios.

“Es una herramienta versátil, porque incluye también preguntas frecuentes y “respuestas correctas”. Además, tiene una guía interactiva sobre la Ley de Condominios, un directorio de profesionales y suplidores, así como un área sobre “webinars” y talleres de capacitación.

DACO: aumento no puede ser “unilateral”

La secretaria interina del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Lisoannette González, dijo tener constancia de que un aumento en las cuotas de mantenimiento de los condominios pudiera estar a la vuelta de la esquina, pues ha sido tema de discusión en reuniones establecidas recientemente con líderes del sector.

“Hemos estado reuniéndonos con varios sectores y asociaciones de condominios y nos han traído preocupaciones y sé que han estado evaluándolo... es un tema que lo han traído, ciertamente, pero esto no es algo que puede ser unilateral”, acotó la funcionaria.

El pago de mantenimiento depende del tipo de condominio y las cuotas establecidas tienen que ser cónsonas o a proporción de un porcentaje de participación que está preestablecido en la escritura matriz por apartamento.

Anualmente, la Junta de Condominio debe presentar su presupuesto al Consejo de Titulares 15 días antes de llamar a alguna votación, explicó González.

“Ese presupuesto se le notifica a cada titular y se lleva a votación. No se trata de que la Junta de Condominios puede aumentar la cuota de manera unilateral o expedita, no. Eso se tiene que notificar 15 días antes de la reunión y la votación será por mayoría”, subrayó.

Por su parte, el abogado paralegal de DACO en asuntos de condominios, Rafael Negrón, explicó que los presupuestos en condominios pudieran variarse de surgir “alguna necesidad”.

“Pero todo tiene que ser discutido con el Consejo de Titulares a través de una cita por la Junta”, acotó.

De llegarse a aprobar un presupuesto que contempla el aumento en cuota de mantenimiento, todos los titulares se verán obligados a pagar el monto establecido.

El artículo 59 de la Ley de Condominios, la cual procura la mejor convivencia entre los residentes, indica que la Junta de Directores podrá ordenar la suspensión del servicio de agua potable, electricidad, gas o teléfono a aquellos titulares que adeuden dos o más plazos de cuotas, cuotas especiales, derramas o multas con pago.

En cambio, el licenciado Negrón hizo hincapié en que no se puede suspender ningún servicio a menos que medie una notificación al titular por los medios establecidos en la ley, la cual deberá realizarse con no menos de 15 días de anticipación.

“Además, en ese periodo se podría establecer un plan de pago en aquellos casos que el titular demuestre que ha acontecido un evento con el efecto de mermar los ingresos o capacidad de pago... es cuestión de que se dé la oportunidad de resolver el asunto sin tener que recurrir a una medida tan drástica”, explicó, por su parte, la secretaria interina de DACO al agregar que también debe haber mediación en aquellos casos donde hay un miembro de la familia que necesita equipos médicos que requieren electricidad, como un respirador.