El calor no para. Y se espera más.

Nuevamente, los municipios costeros de Puerto Rico y el interior este del país se encuentra bajo una advertencia de calor hasta las 5:00 de la tarde, informó el Servicio Nacional de Meteorología (NWS en inglés).

"Este nivel de calor afecta a la mayoría de las personas sensibles, especialmente a quienes no cuentan con enfriamiento efectivo o hidratación adecuada. Son posibles impactos en algunos sistemas de salud y en industrias sensibles al calor. Tome precauciones: manténgase hidratado, evite actividades intensas y busque sombra o aire acondicionado", advirtió esta mañana el NWS.

A partir de mañana, no obstante, el calor pudiera ser más intenso.

“Los vientos del sureste y el aumento en el contenido de humedad incrementarán la amenaza de calor el jueves y viernes. Es probable que se emitan advertencias de calor extremo y/o avisos adicionales de calor cada día”, alertó el NWS.