Un grupo de padres de estudiantes atletas de alto rendimiento que asisten a la Escuela Especializada en Deportes del Albergue Olímpico (ECEDAO, mejor conocido como Albergue Olímpico), en Salinas, volvieron a denunciar a la Oficina Regional Educativa (ORE) de Caguas a que atiendan múltiples “emergencias” que afectan a los alumnos en el plantel.

Entre estas, exigieron respuestas específicas, a través de un documento “llena blancos”, sobre la alimentación escolar, que consideran pobre, las condiciones de la escuela y “otros aspectos esenciales del entorno educativo”.

Para la publicación de esta noticia, Carlos Castelló, uno de los padres, dijo a Primera Hora que aún aguardaban la respuesta de la agencia.

“Esto no se trata solamente de nuestros hijos en sí, estamos hablando de los más de 300 (estudiantes). Nuestra responsabilidad es con todos los niños”, subrayó Castelló.

Solo 10 padres invitados

La misiva hizo hincapié de que la superintendente regional interina de la ORE de Caguas, la doctora Marilú Velázquez Martínez, envió el lunes, 24 de febrero una “invitación al diálogo a todos los padres y madres para reunirse el jueves, 27 de febrero. Aunque entusiasmados con esa respuesta, refutaron que un día antes del cónclave se les limitó la participación a solo 10 personas, escogidos por la ORE.

Por considerar esta selección como una “arbitraria”, ninguno asistió a la reunión.

“Restringir la participación a solo 10 padres, cuando estos temas afectan a toda la comunidad escolar, no solo es inaceptable, sino que vulnera nuestro derecho a estar informados y a participar activamente en las decisiones que impactan a nuestros hijos. No corresponde a la región educativa seleccionar quién puede o no estar presente en una discusión que nos concierne a todos”, exigieron en el documento.

Para esto, pidieron que se les explicara el porqué de la selección unilateral y cuáles fueron los criterios de selección, reiterando que la ORE está en contra de su convocatoria original y de la ley al violentar los principios de participación democrática. Asimismo, aseguraron que “desde que comenzó este movimiento se ha promovido la transparencia en todo; no vamos a tener ‘diálogos’ a puerta cerrada”.

“¿Qué van a hacer? Vamos a hacer las cosas con transparencia y ante al País de frente, abierto, y no han contestado”, explicó Castelló, padre de uno de los alumnos que asiste al Albergue.

Castelló aseguró que legisladores, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, investigarán, mientras que los padres y las madres sometieron la información que tienen al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), porque “hay demasiadas lagunas en donde hay malversación de fondos, donde la comida no está llegando y ha habido abuso institucional, amenazas a los chicos y padres y a madres”, además de que presuntamente se le confiscan los teléfonos celulares a los estudiantes al consumir alimentos, información confirmada a este diario por una segunda fuente.

“Son muchas las madres, son muchos los padres, son muchos los chicos que han recibido este cuestionamiento de impedirle, incluso, que documenten su experiencia de estar con su teléfono. Se lo están privando, se lo están quitando y quieren, incluso, borrar evidencia, amenazando de tomar acciones. Y lo hacen con los vulnerables”, subrayó Castelló.

“Un pan de hot dog, un trozo de queso”

En cuanto a la comida, los padres apuntaron que “es FALSO que los jóvenes tienen variedad de alimentos a escoger”, denuncia que cobró fuerzas cuando en redes sociales se viralizaron varias imágenes que mostraban una dieta presuntamente insuficiente y de porciones mínimas, normalmente consistiendo de “un pan de hot dog, un trozo de queso”, lo que consideraron que “nunca ha sido, ni será el menú recomendado de ningún nutricionista”.

“Por favor, no sigan faltándonos el respeto, no perdamos el tiempo diciendo la falacia de que están alimentando correctamente a nuestros jóvenes. Que algunos menús puedan llenar los requisitos federales (CUANDO DICHA COMIDA LLEGA A LA BANDEJA DE LOS JÓVENES), está basado en el consumo de estudiantes que no requieren ni la mitad de lo que nuestros Atletas de Alto Rendimiento necesitan. Puede ser que algunos de los desayunos que recién comenzaron a publicar en los menús sean balanceados, pero NO ES REAL que lleguen a la bandeja de los estudiantes – atletas como se ha evidenciado consistentemente, y AHORA PRETENDEN QUITARLE LOS CELULARES PARA QUE NO DOCUMENTEN SU EXPERIENCIA”, reza el documento.

Por esto, requirieron que la ORE responda cuál ha sido la colaboración con el Centro de Salud Deportiva y Ciencias del Ejercicio (SADCE), donde está “una de las mejores nutricionistas del País, Carmen Nevárez, para definir la alimentación que verdaderamente deben recibir estudiantes-atletas de alto rendimiento, en crecimiento, y que entrenan dos veces al día”.

También, pidieron la apertura inmediata de los manifiestos de compra de alimentos para ECEDAO por los últimos tres meses y lo que se tiene planificado para el futuro para así “generar una auditoría”.

De la misma manera, exigieron conocer las compañías de distribución de alimentos o supermercados para suplir lo que falta y “explorar la posibilidad de extender el servicio que provee el servicio de alimentos en el Albergue Olímpico”.

Por último, pidieron respuestas sobre la “reestructuración del horario del personal que trabaja en el comedor que pueda ser funcional a base de los requisitos establecidos por las autoridades en temas nutricionales, en balance con las condiciones de trabajo adecuadas y justas para el personal que allí labora”.

Personal y transportación

Sobre el personal, pidieron saber quiénes serán los directores regulares, técnico deportivo y de residencia.

Al mismo tiempo, buscan transparencia sobre los recursos “que están a cargo de la formación de nuestros hijos, y si cumplen con los requisitos para los puestos que ostentan y/o aspiran”.

“Es una escuela especializada donde los chicos pernoctan; no nos vamos a prestar para contrataciones irregulares”, sostuvieron.

Solicitaron, además, conocer “la relación de quien fuera la Directora de la Oficina Regional Educativa de Caguas, con el entrenador de fútbol de ECEDAO”, así como la validación de la legitimidad de su suelo y los fondos que el programa recibe de parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y el cobro de uniformes a los padres cuando hay acuerdo con la federación regente y patrocinadores.

También, quieren conocer por qué tienen que pagar la trasportación para llegar a competencias de fútbol durante la semana, si supuestamente existe un acuerdo con la Federación. De la misma manera, recabaron que no tienen transportación para llegar a competencias de baloncesto, voleibol “entre otras disciplinas” si son durante la semana, mientras que pidieron revisar la “logística” para los viequenses “para asegurar que los estudiantes lleguen a tiempo al puerto, en o antes de las 6:15 p.m. los viernes”.

“¿Cuánto riesgo implica esto?”

La infraestructura es otra emergencia que sugieren atender, en específico el elevador, que amerita de una inspección, pues no se ha hecho en “casi una década” y no siempre funciona “obligando a llevar mudanzas completas que incluyen neveras, colchones, compras, entre otros artículos pesados y/o incómodos por las escaleras, con el peligro que esto representa”.

Pidieron arreglos al pavimento, la instalación de iluminación en los predios de la escuela y de aire acondicionado, recoger los perros abandonados en el área y suplir consistentemente jabón de manos, servilletas, secadores funcionales en los baños.

Finalmente, adjuntaron una imagen de un letrero sobre una puerta que lee “NO enfermera hasta las 12am”, para así resaltar la falta de estos profesionales en la residencia.

Letrero anunciando la ausencia de personal en el Albergue Olímpico. ( Suministrada / Captura )

“¿Cuánto riesgo implica esto?”, preguntaron.

Responde Educación

Este diario compartió el documento con las “emergencias” con el Departamento de Educación para su reacción y, mediante declaraciones escritas, la agencia aseguró que celebró una reunión y recorrido el 12 de febrero, en la que se unieron funcionarios también de la Agencia de Edificios Públicos (AEP) y personal de Comedores Escolares para, precisamente, atender los reclamos de los padres y las madres.

Luego, rememoró que el 27 de febrero convocó “a un grupo de padres representativos y ‘portavoces’ a la Región Educativa para reunión de seguimiento y, únicamente, asistió una madre la cual fue orientada del status de los trabajos y las medidas que se están implementado en la escuela. Al momento de la reunión de ayer se mostró documentación de los arreglos y certificación del elevador”.

Mencionó, además, que desde el 2021 Comedores Escolares modificó las porciones de desayunos y almuerzos para los estudiantes.

“Está implementada la modalidad ‘Ofrecer versus servir’ donde el joven decide y selecciona qué alimento que, dentro el menú, prefiere consumir”, dijo.

“Otra medida implementada fue la realización de reuniones con el Componente Fiscal para asegurar que los procesos de compras y entregas se cumplan en el término dispuesto. Hubo, adicional, un readiestramiento al personal de Comedores y suplidores sobre los procesos de entrega. Hay un proceso de supervisión más frecuente para garantizar el cumplimento de los estándares federales en el servicio de alimentación”, agregó.

Educación subrayó que, la próxima semana, se comenzará a entrevistar candidatos para el nombramiento de director escolar, mientras la escuela es asistida por dos superintendentes escolares de la Región Educativa de Caguas.

En cuanto a los perros realengos, “a pesar de que no están dentro de la escuela, estos se encuentran en las instalaciones del Albergue Olímpico, el Departamento está gestionando colaboración con una entidad para que sean removidos”.