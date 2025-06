Como anticipo del Día de los Padres, los hombres que reciben servicio en La Fondita de Jesús celebraron este viernes con almuerzo, música, juegos y regalos la festividad.

Allí, bailaron y se unieron al músico para tocar algún instrumento como parte de la celebración de su día.

En La Fondita de Jesús se le presta servicios a la población sin un hogar seguro. Ya llevan 40 años proveyendo comida, servicios de apoyo y calor humano a estas personas, que en su mayoría viven en las calles.

“Nuestra mayor población de personas sin hogar son varones y muchos de ellos son padres. Al llevar tiempo en las calles, a veces no tienen una relación cercana con sus hijos y su familia. Nosotros somos su familia y los celebramos como padres. Parte de nuestro trabajo es lograr la reintegración con sus familias. Hemos tenido historias en que hemos podido reunir a padres con sus hijos, que los han visto en reportajes y así comienzan de nuevo una relación”, expresó Geraldine Bayrón Rivera, directora ejecutiva de La Fondita de Jesús, en comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

El chef Alberto del restaurante Fornaio confeccionó la comida. Foto por: Xavier Araújo | GFR Media ( Xavier Araújo )

Esta año el evento es importante, pues marca el inicio de la celebración del 40 aniversario.

“Son 40 años de historia en Puerto Rico apoyando a nuestras personas sin hogar, a nuestros adultos mayores y a los más vulnerables de la comunidad”, destacó la funcionaria.

La actividad contó con el auspicio de la familia y amigos de la voluntaria María Fernanda Levis, quien por más de 30 años organiza las fiestas navideñas y esta vez aportó para una celebración especial para los padres.

Este viernes, desde temprano hubo un desayuno, luego dinámicas en las que los participantes dialogaron y expresaron emociones. La actividad continuó con juegos de mesas, con música en vivo y culminó con un almuerzo italiano a cargo del chef Alberto, del restaurante Fornaio. Todos los padres recibieron regalos.

“El sentido de ayudar a La Fondita es algo que llena a todos los que colaboramos como voluntarios. Esto para mí es más que una fiesta, es agradar a la humanidad, uno dar gracias por lo que tiene y compartir lo que Dios nos ha dado con personas que están en la calle, desamparados. Darles una alegría me emociona muchísimo y sé que todo el equipo de voluntarios siente esa satisfacción de ayudar”, comentó Levis, organizadora del evento.

Entre los padres que disfrutaron la actividad estaba Tomás Rivera Rivera, quien estuvo viviendo en las calles y tras ser ayudado por esta organización ahora trabaja como voluntario de La Fondita en Acción.

“Me ayudaron desde 1989, después del huracán Hugo. Estaba deambulando. Aquí me brindaron ayuda. Vivir en la calle es desastroso. No tener donde vivir, dónde comer. Tener que ir a un restaurante chino a esperar que boten la basura, para abrir una bolsa a ver si hay algo que tú puedas comer. No es bueno. Sentir las humillaciones de las personas, todo eso yo sobreviví”, recordó Rivera Rivera.

PUBLICIDAD

Al preguntarle si es papá, habló con una sonrisa y muy animado.

“Tengo una hija, tiene 35 años y va a tener un bebé. Seré abuelo. Hace muchos años que no la veo. Sé de ella a través de mi sobrina. La última vez que la vi fue cuando el huracán María que fue a verme al refugio donde yo estaba y me dio un abrazo muy fuerte. Me encantaría reencontrarme con ella”, dijo Rivera Rivera, quien desde hace unos siete años cuenta con una vivienda que le consiguió La Fondita y es voluntario de la organización.

“Aquí trabajo ayudando a los participantes como me ayudaron a mí. Si le tengo que dar un abrazo aunque no se hayan bañado se los doy, porque eso es lo que necesitan, cariño y amor”, agregó.

Entre sus planes menciona conseguir un trabajo a tiempo parcial y volver a conectar pronto con su hija.

Quienes deseen colaborar con La Fondita pueden llamar al 787-724-4051 o donar a través de ATH Móvil en el área de donar a /LaFonditaDeJesús.