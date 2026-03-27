La moda se convirtió en una herramienta de inclusión y solidaridad durante la pasarela benéfica “α Couture for Love”, un evento que unió a diseñadores, modelos y estudiantes universitarios en apoyo a mujeres sobrevivientes de violencia en Puerto Rico.

La iniciativa, organizada por la Sororidad Mu Alpha Phi y la Fraternidad Phi Sigma Alpha, logró recaudar fondos y donativos destinados a la Casa Protegida Julia de Burgos, institución que brinda apoyo a mujeres en situaciones de vulnerabilidad.

El evento contó con la participación de reconocidos diseñadores locales como Carlos Alberto, Ranier, Tania Moreno y Eventos by Pedro López, quienes presentaron sus creaciones en una pasarela que destacó tanto por su propuesta estética como por su impacto social. La coordinación de las modelos y el enlace con los diseñadores estuvo a cargo de Idamar Verdejo.

PUBLICIDAD

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, la actividad también promovió la inclusión al integrar en la pasarela a modelos con esta condición, entre ellos Dalila Zapata y Gerardo Torres, ampliando la representación en espacios de moda.

Durante la actividad estuvo presente la Dra. Lillian Albite Vélez, en representación de la Casa Protegida Julia de Burgos, fortaleciendo el vínculo entre el evento y la causa benéfica.

“Esta iniciativa nos permitió llevar a la acción nuestro compromiso de empoderar a la mujer, creando oportunidades de inclusión y generando apoyo directo para quienes enfrentan situaciones de violencia”, expresó Angélica Rivera, presidenta del Capítulo Alpha de Mu Alpha Phi.

Como resultado, además de los fondos recaudados, se lograron recolectar más de 50 bolsas de ropa que serán destinadas a la casa protegida y a hogares de jóvenes. El evento también incluyó un bazar con emprendedores locales, ampliando su alcance comunitario.

Por su parte, José Vallellanes, presidente del Capítulo Alpha de Phi Sigma Alpha, destacó que la colaboración entre organizaciones universitarias permite generar un impacto real en la comunidad.

La pasarela “α Couture for Love” evidenció el papel activo que pueden asumir las organizaciones estudiantiles al impulsar iniciativas que combinan inclusión, responsabilidad social y apoyo a causas urgentes en el país.