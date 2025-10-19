Una marejada de largo período continuará propagándose por las aguas del Atlántico local y los pasajes, trayendo condiciones marítimas peligrosas, informó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM).

Por esto, hay advertencia para manejadores de embarcaciones pequeñas por lo menos hasta las 6:00 de la tarde del lunes.

“(Se esperan) vientos del este de 10 a 20 nudos con ráfagas de hasta 25 nudos y oleaje entre 6 y 9 pies. Asimismo, a través de los pasajes de Anegada y de la Mona, las aguas al noroeste de Puerto Rico y las aguas al este de Puerto Rico alrededor de Vieques, desde las 6:00 p.m. del domingo hasta al menos las 6:00 p.m. del lunes”, indicó el SNM.

Hay alto riesgo de corrientes marinas para playas a lo largo de las costas oeste, norte y este de Puerto Rico, así como en Culebra.

También hay advertencia de resacas fuertes para las playas a lo largo de las costas oeste, norte y este de Puerto Rico, así como en Culebra desde las 6:00 a.m. del domingo hasta las 6:00 p.m. del lunes. Se esperan olas rompientes entre aproximadamente 10 a 14 pies.