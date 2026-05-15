La muerte de Eustoquia Nieves Rosado, conocida en redes sociales como “La Abuela Tuka”, ha provocado una ola de mensajes de tristeza entre miles de seguidores que durante años siguieron sus videos virales junto a su familia.

La puertorriqueña, natural de Salinas, falleció el pasado 7 de mayo a los 95 años, luego de enfrentar complicaciones relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. En sus últimos años residía en el estado Florida con su nieta Chastity Vargas y otros familiares.

“La Abuela Tuka” se convirtió en una figura muy querida en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook gracias a los videos publicados por su nieta, donde aparecía bailando, bromeando y reaccionando con su característico estilo espontáneo y carismático.

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Su contenido logró conectar con millones de personas dentro y fuera de Puerto Rico, acumulando cientos de miles de reproducciones y transformándola en una de las abuelas virales más reconocidas entre la comunidad latina en redes sociales.

Ahora, su familia busca cumplir uno de sus mayores deseos: regresar sus restos a Puerto Rico para despedirla en la isla donde nació y vivió gran parte de su vida.

Para lograrlo, sus seres queridos iniciaron una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe con el propósito de cubrir gastos funerarios, transportación aérea y servicios conmemorativos.

Según explicó la familia en la plataforma, los costos relacionados con el traslado del cuerpo desde Florida, así como los boletos aéreos y otros gastos asociados al funeral, han complicado el proceso económicamente.

“El 7 de mayo de 2026, nuestros corazones se rompieron al despedirnos de nuestra querida abuela, La Abuela Tuka”, escribió su nieta en la descripción de la campaña.

La publicación también destaca el impacto que tuvo la anciana en la comunidad digital.

“Ella no solo era nuestra abuela; se convirtió en la abuela de todos”, expresó la familia.

Hasta este jueves, la campaña había recaudado poco más de la mitad de la meta establecida de $9,000, gracias a decenas de donaciones realizadas por seguidores y personas que se identificaron con las historias y ocurrencias de la querida creadora de contenido.

En uno de los mensajes compartidos tras su fallecimiento, Chastity Vargas recordó los momentos vividos junto a su abuela y agradeció el apoyo recibido por parte de la comunidad en redes sociales durante este difícil proceso.