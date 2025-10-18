Este fin de semana será uno activo en las condiciones del tiempo en el trópico, donde estarían presente la mayoría de los riesgos por lluvia, calor y condiciones marítimas.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan alertó que se esperan lluvias “excesivas” en las tardes con tormentas eléctricas aisladas y probabilidad “de moderada a elevada” de inundaciones en zonas urbanas, carreteras, ríos, quebradas y áreas de pobre drenaje.

Además, se espera que el índice de calor, que es la sensación que se tiene ante altas temperaturas y la humedad disponible, sobrepase los 100 grados Fahrenheit.

Para completar, el SNM informó que “una marejada del norte provocará que el mar se torne cada vez más peligroso durante el día de hoy”.

Sobre la lluvia, se precisó que “los remanentes de una zona frontal que interactúan con la humedad tropical continúan provocando fuertes lluvias y tormentas eléctricas en partes del área local”.

⚠️ Hazardous marine and coastal conditions during the weekend as a northerly swell moves across the region. Showers and thunderstorms expected. Stay informed: https://t.co/DKAqmeP3nB pic.twitter.com/PoW3DjsKzr — NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 18, 2025

Esta mañana el SNM tuvo que emitir una advertencia de inundaciones para las vecinas Islas Vírgenes estadounidenses. Para Puerto Rico, el radar mostraba la entrada de algunos chubascos en las zonas costeras, principalmente en el noroeste y el sureste.

No obstante, es para esta tarde, cuando la humedad disponible se combine con las condiciones locales y el calor diurno, cuando se registraría la mayor parte de la precipitación.

Meteorología detalló que en esta lluvia de la tarde sería, principalmente, para el interior y los municipios del norte-central.

Estas lluvias llegarán acompañadas de “tormentas eléctricas aisladas. Manténgase alerta y prepárese para refugiarse en caso de tormentas”, dijo el SNM.

Ya para mañana, domingo, y el resto de la semana próxima se anticipó en el informe del tiempo que se espera el patrón de lluvias en las tardes con posibles tormentas eléctricas, las que traerán riesgos de inundaciones.

En torno a las condiciones calurosas, se informó que afectará “principalmente a personas extremadamente sensibles al calor, especialmente cuando están al aire libre sin refrigeración efectiva ni hidratación adecuada. Estas condiciones son más probables en zonas urbanas y costeras”.

Por otro lado, las condiciones marítimas están peligrosas en la costa norte, debido a la marejada.

El informe establece que “condiciones peligrosas para embarcaciones pequeñas esta noche en zonas con oleaje de siete pies o más, especialmente en aguas costeras del Atlántico. Las embarcaciones pequeñas deben tener precaución en otras zonas de las aguas locales”.

Mientras, se les pidió a los bañistas que ejerzan precaución, ya que hay un riesgo alto de corrientes marinas para playas desde Aguada, a través de todo el litoral costero del norte hasta la zona este.