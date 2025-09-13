Para este sábado se espera un tiempo caluroso, pero con lluvia.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan destacó que “se esperan aguaceros y tronadas en el centro, oeste y norte de Puerto Rico”.

Alertó también a que para mañana domingo llegará una onda tropical que generará más lluvia sobre la región.

El informe del tiempo estipula que habrá un día activo en término de la lluvia.

“Se esperan tormentas eléctricas por la tarde a lo largo de la cordillera central, extendiéndose hacia el noroeste y el oeste de las islas. Además, la actividad de aguaceros proveniente de El Yunque afectará, una vez más, el área metropolitana de San Juan y los municipios adyacentes. Esta actividad podría provocar inundaciones urbanas y de pequeños arroyos, crecidas repentinas de ríos, marejadas y deslizamientos de tierra. Además, se esperan frecuentes relámpagos y ráfagas de viento con las tormentas eléctricas más fuertes”.

Añade que “a primera hora del domingo, una onda tropical comenzará a acercarse a la región desde el este. La última guía de precipitación de agua muestra valores superiores a lo normal, que alcanzarán las 2.25 pulgadas hasta el lunes”.

Además, Meteorología emitió una advertencia de calor para 61 municipios, debido a que los índices de calor sobrepasarán los 100 grados Faherenheit. Estará vigente de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Los municipios bajo advertencia son: Guayanilla, Ceiba, Luquillo, Hormigueros, Vega Alta, Ponce, Rincón, Carolina, Añasco, Gurabo, Toa Baja, Juana Díaz, Cidra, Caguas, Naguabo, Cataño, San Germán, Cabo Rojo, Barceloneta, Vieques, Toa Alta, Patillas, Aguadilla, Canóvanas, Hatillo, Arecibo, Guánica, Moca, Maunabo, Florida, Las Piedras, Yabucoa, Cayey, Yauco, Isabela, Lajas, Peñuelas, Vega Baja, Juncos, Aguas Buenas, Humacao, Camuy, Loíza, Río Grande, Guaynabo, Dorado, Fajardo, San Lorenzo, Culebra, San Juan, Mayagüez, Manatí, Comerío, Santa Isabel, Quebradillas, Aguada, Salinas, Bayamón, Trujillo Alto, Guayama y Arroyo.

“Recuerde mantenerse hidratado y tomar precauciones”, recomendó el SNM.

En cuanto a las condiciones para ir a la playa, la agencia federal informó que “el riesgo de corrientes marinas es bajo. Sin embargo, corrientes marinas amenazantes a la vida ocurren a menudo en las cercanías de malecones y muelles. Los bañistas deberían tener cuidado con otros peligros, incluyendo rayos cerca de la orilla durante la tarde y el calor”.