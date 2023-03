El joven Luis A. Rojas Colón ha hecho historia, pues se convirtió en el primer estudiante postdoctoral de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla (UPR-Aguadilla) al presentar los hallazgos de su investigación en la Conferencia de Investigación de Gordon (GRS, por sus siglas en inglés).

“El doctor Rojas-Colón tuvo la oportunidad de conocer a varios doctores pioneros en el campo de la neurociencia, específicamente los que trabajan con células gliales como los astrocitos. La interacción y discusión en los ‘posters’ fue una experiencia positiva para su desempeño como profesional en la ciencia, y las recomendaciones obtenidas en la conferencia abrieran nuevas puertas en su investigación”, expresó el profesor y mentor de Rojas Colón, el doctor Miguel Méndez González.

La investigación “Association between Neuronal Hyperexcitability and Astrocytic Kir4.1 Potassium Channels downregulation in Diabetic Female Mice” está centrada en la descripción del canal de potasio Kir4.1 como una proteína clave para la regulación de la epilepsia en pacientes que padecen de diabetes y fue expuesta en formato afiche en ambas conferencias: Gordon Research Seminar (GRS) y la Gordon Ressearch Conference (GRC).

Rojas Colón presentó su estudio, que fue subvencionado con fondos federales, durante tres días consecutivos la investigación en la que colaboró el doctor David Rivera Aponte, catedrático auxiliar de la Escuela de Medicina de la Universidad Central del Caribe, y Miled Maisonet-Nieves, estudiante subgraduada de la UPR-Aguadilla.

“Esta investigación abre nuevos conocimientos en el campo de la neurociencia, específicamente al campo de diabetes y epilepsia, y da paso a nuevos proyectos colaborativos con la UPR Aguadilla. Sin duda, esta experiencia representa un gran avance para la medicina y en pro de la salud de los pacientes con estas condiciones”, aseguró Méndez González.

La GRS, que se llevó a cabo a principios de marzo en Los Ángeles, California, reúne una red global de científicos y es un foro internacional para la presentación y discusión sobre investigaciones de vanguardia en temas sobre ciencias biológicas, químicas, físicas y de ingeniería, y relacionados.