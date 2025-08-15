Con el fin de denunciar y, más importante aún, resolver los problemas que afectan a tu comunidad, Primera Hora comienza un nuevo proyecto con el que espera aportar en su solución.

“Primera Hora Te Resuelve” es una iniciativa que busca contar cuáles son las situaciones que afectan directamente a tu entorno, sea tu barrio, pueblo o región, que todavía no han sido atendidas por las autoridades concernientes.

El fin es darle voz a ustedes, la ciudadanía, identificar las problemáticas que tiene un impacto adverso en las comunidades del país, contactar a las personas que son responsables de atenderlas y buscar una solución.

PUBLICIDAD

Para ello, contamos con el colaborador más importante: tú.

Ya sea un problema de suministro de agua, de luz, desperdicios sólidos o chatarra abandonada en tu área, carreteras y puentes inservibles o cualquier otro contratiempo que requiera pronta atención y no haya sido atendido, cuéntanos, que intentaremos ayudarte.

Puedes escribirnos tu caso al siguiente correo electrónico phteresuelve@gfrmedia.com o llamar al 787 641-8000 extensión 5004 y comparte los detalles de qué se trata. Debes incluir una explicación de la situación que enfrentan, fotos o videos que muestra de qué se trata, qué gestiones han hecho para solucionarlo, nombres y teléfonos de contacto.

Así que anímate a ser parte de esta iniciativa y cuéntanos qué sucede en te región, que “Primera Hora Te Resuelve”.