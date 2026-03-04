El Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS, por sus siglas en inglés) anunció este miércoles el lanzamiento de la herramienta Puerto Rico Verifier, una aplicación móvil diseñada para que establecimientos públicos y privados puedan validar la identidad y edad de los ciudadanos de forma digital, segura y gratuita.

Según se anunció, la nueva aplicación, que estará disponible inicialmente para dispositivos con sistema operativo iOS, permitirá a los comercios “verificar las identificaciones móviles (mDL) integradas en el Apple Wallet sin necesidad de adquirir equipos de lectura adicionales o escáneres costosos”.

De acuerdo con el director ejecutivo de PRITS, Poincaré Díaz Peña, con este paso Puerto Rico se consolida como una de las pocas jurisdicciones a nivel mundial que cuenta con un ecosistema digital completo, que abarca desde la emisión de la identificación en múltiples plataformas hasta una herramienta de verificación propia.

“Es una herramienta que permite escanear y validar la identidad, sin tener que ir a la cartera y sacar su identificación, con una tecnología diseñada bajo los más altos estándares de seguridad, asegurando que la aplicación no almacena datos personales de los usuarios”, afirmó.

Agregó que “el lector solo confirma los atributos que solicita la aplicación”, y puso como ejemplo que “si se requiere validar que una persona sea mayor de 21 años, el sistema simplemente responde con un sí o un no, protegiendo información sensible como la dirección residencial o el número de licencia”.

De acuerdo con la explicación que se ofreció, el funcionamiento de la herramienta Puerto Rico Verifier “se basa en un proceso de tres pasos, donde el ciudadano mantiene el control absoluto de su información en todo momento”. El comercio elige el tipo de validación necesaria, ya sea la identidad, límite de edad de más de 18, 21 o 65 años, y el cliente autoriza el intercambio de datos mediante FaceID, TouchID o un código PIN personal.

La tecnología fue descrita como “equivalente a la utilizada actualmente por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en los aeropuertos de San Juan, Ponce y Aguadilla, lo que garantiza una interoperabilidad robusta y confiable”.

El director ejecutivo de PRITS aclaró que, aunque la mDL y su verificación mediante esta aplicación son métodos complementarios y oficiales según la Ley 22-2000, o Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, “los ciudadanos deben continuar portando su licencia física conforme a la normativa vigente”.