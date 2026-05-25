El Día de la Recordación, conocido en inglés como “Memorial Day”, se celebra en Estados Unidos y Puerto Rico el último lunes de mayo. Este año, la conmemoración tendrá lugar hoy, 25 de mayo.

La fecha honra a los soldados estadounidenses que murieron mientras servían en las Fuerzas Armadas. La tradición surgió tras la American Civil War, cuando comunidades comenzaron a decorar con flores las tumbas de los caídos, motivo por el cual originalmente se conocía como “Decoration Day”.

Con el paso de los años, la conmemoración evolucionó hasta reconocer a todos los militares fallecidos en guerras y conflictos de Estados Unidos.

Hoy, con motivo del Día de la Recordación, la mayoría de bancos y algunos comercios permanecerán cerrados.