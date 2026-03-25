El tramo de la carretera PR-2 fue en Vega Alta que fue cerrado esta madrugda debido a que el Río Cibuco se salió de su cauce tras las fuertes lluvias registradas anoche, fue reabierto por las autoridades.

El área que resultó afectada se extendió desde la Casa Alcaldía hasta la salida hacia la autopista José De Diego (PR-22), antes del peaje de Vega Alta, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Agentes de la Policía Municipal estuvieron a cargo de controlar el tránsito y establecieron las medidas de seguridad necesarias para mantener accesible la entrada a la Escuela Superior Ileana De Gracia.

Se continúa las labores de monitoreo del nivel del río debido a las inclemencias del tiempo.