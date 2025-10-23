Aerostar Puerto Rico anunció que llevará a cabo un ejercicio de emergencia este sábado, 25 de octubre, en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), como parte de sus protocolos de preparación y cumplimiento con su plan de seguridad operacional.

El simulacro, que se efectuará en horas de la mañana, contará con la participación y apoyo de agencias estatales y federales. Según la empresa, el ejercicio está diseñado para evaluar la respuesta interagencial ante una situación de emergencia aérea, sin afectar las operaciones programadas del aeropuerto durante ese día.

El presidente de Aerostar, Jorge Hernández, explicó que durante el ejercicio se utilizarán actores que representarán pasajeros y tripulación, mientras que los recursos de respuesta —como bomberos, personal de rescate y autoridades de seguridad— serán reales. “Activaremos a todos los componentes del Aircraft Rescue and Firefighting (ARFF), junto con primeros respondedores municipales, estatales, federales y del sector privado, incluyendo hospitales cercanos”, indicó.

Debido a que el simulacro empleará una aeronave en la pista 10-28, ubicada junto a la avenida Baldorioty de Castro, Aerostar recalcó que se trata de un ejercicio planificado y no de una emergencia real. La empresa hizo un llamado al público y a las comunidades aledañas a mantener la calma y no alarmarse ante la presencia de unidades de emergencia en la zona.