Realizarán una “Pintaera” por una buena causa en San Germán
La actividad servirá para recaudar fondos para Andrea Estefanía Vega, quien necesita trasplante de pulmones.
Agarrada de su fe y con una actitud que inspira, la joven Andrea Estefanía Vega Irlanda, natural de San Germán, se mantiene firme ante uno de los retos más grandes de su vida: una enfermedad pulmonar autoinmune que, de manera silenciosa, está apagando su energía.
La mujer, de 30 años, enfermera de profesión y miembro del colectivo teatral Tercera Llamada por casi 20 años, necesita un trasplante bilateral pulmonar ante el progresivo deterioro de su condición, que le ha privado de realizar tareas cotidianas que antes lograba sin esfuerzo.
Sin embargo, una pequeña luz de esperanza se ha encendido.
En enero, Vega Irlanda viajará a Florida, donde será hospitalizada, ya que fue posible conseguir dos pulmones compatibles.
No obstante, el costo de transportación, estadía, operación, rehabilitación y cuidados médicos es sumamente oneroso, por lo que Andrea Estefanía necesita ayuda.
Por eso, su comunidad de artistas, la misma que por años la vio brillar en el escenario, ha decidido unirse para ayudarla. Entre esas personas está la reconocida artista del pincel Milly Mariot, amiga de Andrea desde hace muchos años, quien realizará un evento denominado “Pintaera”, en la que los participantes se reúnen a pintar y crear arte juntos, con la misión de recolectar fondos para Andrea Estefanía.
“La conozco desde hace mucho tiempo y hemos compartido muchas experiencias debido a nuestro amor y pasión por el arte. Andrea siempre ha sido energía pura, vivaracha, alegre. Verla decaída me parte el alma. Quiero verla volver a ser la Andrea de siempre”, expresó Mariot en declaraciones escritas.
“Desde hace un tiempo, muchas personas me preguntaban cuándo volvería a hacer ‘Pintaeras’ y, la verdad, no había podido por falta de tiempo. ¡Pues a todas ellas les digo…ya volví! Esta es la “pintaera” a la que ustedes tienen que asistir, a pasarla bien, a escuchar buena música, compartir y, sobre todo, apoyar a Andreita en esta causa tan importante”, agregó.
La actividad se llevará a cabo este domingo, 14 de diciembre, en el restaurante Paseo Bistro, en San Germán, desde las 4:00 pm. La entrada tiene un costo de $25 por persona o $40 por pareja.
También se estará presentando la cantautora Rose Castro, quien pondrá el toque musical de la tarde. Además, el personaje del “Grinch” estará allí para tomarse fotos con los niños y mucha diversión para grandes y chicos. Habrá sorteos, regalos y otras sorpresas navideñas, se indicó. Los espacios son limitados.
“Los invito de corazón a venir a la esta actividad. Cada persona que asista estará ayudándome a respirar y a seguir luchando. Espero verlos allí, compartiendo, parrandeando y pintando”, destacó, por su parte, Andrea Estefanía.
Los boletos pueden conseguirlos por adelantado escribiendo a la página Facebook de Milly Mariot Art o por ATH MOVIL 787-201-6099 y 787-951-3662.