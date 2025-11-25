Ante el aumento del volumen de pasajeros que se anticipa estará llegando al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU, por su código internacional) durante esta temporada navideña que ya arrancó, la empresa operadora de la terminal aérea, Aerostar, está recomendando a quienes planean viajar durante este periodo tomar ciertas precauciones.

Un par de sugerencias son llegar con suficiente tiempo de antelación al vuelo, o buscar alternativas de transportación en lugar de ir con su propio vehículo, pues podría no encontrar estacionamiento disponible.

Nelman Nevárez, director de operaciones del SJU, explicó que están esperando unos 280,000 pasajeros para esta semana, y podrían ser hasta 300,000 semanales a medida que avanza la temporada, y con volúmenes particularmente elevados cerca de los días festivos particulares como el Día de Acción de Gracias y Navidad.

Evite lo contratiempos

Ante esa situación, el directivo recomendó a los viajeros que lleguen “con tiempo de anticipación, dos horas antes para los vuelos domésticos y tres horas para los vuelos internacionales. Eso es tiempo suficiente para que puedan hacer todas las gestiones que tienen que hacerse en el aeropuerto”.

Recordó que es un requisito pasar por la verificación del Departamento de Agricultura federal para abordar vuelos hacia los Estados Unidos continentales y subrayó que se mantiene en vigor la prohibición de acarrear artículos que contengan carne de cerdo, “independientemente de cómo sea o en qué faceta o modalidad la quieran poner”, por lo que no se puede transportar pasteles y otros platos típicos de Navidad.

Por otro lado, Nevárez exhortó a buscar alternativas para su transportación hacia el aeropuerto, ya que no hay estacionamientos suficientes para tal volumen de pasajeros.

“El estacionamiento actualmente está lleno. Lo que sale y entra en el diario, nosotros estimamos que se va a llenar continuamente, y en ese sentido lo que le estamos pidiendo es que tengan un plan B en cuanto a lo que es la llegada aquí al aeropuerto, la forma de llegada al aeropuerto, porque posiblemente no van a encontrar estacionamiento”, indicó, explicando que tanto el estacionamiento del aeropuerto como el del Mall of San Juan se encontraban llenos.

“En ese sentido lo que pedimos es que utilicen o alguien que los traiga aquí al aeropuerto, o transportación compartida, ya sea por Uber, Lyft o taxi, porque realmente en el estacionamiento no le vamos a poder garantizar espacio a los pasajeros que nos visitan”, agregó.

Aclaró que, de ordinario, el SJU comparte a través de sus páginas en redes sociales la situación de disponibilidad de estacionamientos, algo que los viajeros podrían usar como herramienta para guiarse y hacer sus respectivos planes en cuanto a cómo transportarse al aeropuerto.

En cuanto a los posibles retrasos y cancelaciones que puedan estar asociados a las habituales tormentas invernales que se registran en otros estados, recomendó a los viajeros mantenerse informados con sus respectivas aerolíneas.

Por otro lado, sobre la situación de la alerta que emitieron las autoridades federales por mayor actividad de vuelos militares en la zona de Puerto Rico y el Caribe, explicó que al momento no han tenido ninguna interrupción en las operaciones del SJU, y agregó que, de así ocurrir, “el detalle va a salir según las operaciones del día a día se vaya viendo”, y consecuentemente estarían emitiendo un aviso al respecto, por lo que recomendó a los viajeros mantenerse informados.