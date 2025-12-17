Nueve estudiantes de distintos puntos del país, desde tercer hasta duodécimo grado, fueron reconocidos hoy durante la ceremonia de premiación de la primera edición del Certamen de Carteles del Poder Judicial, una iniciativa educativa dedicada al tema “Los deberes de sana convivencia social y responsabilidad cívica”.

La actividad se llevó a cabo en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico y contó con la presencia de la jueza presidenta, Maite D. Oronoz Rodríguez, jueces asociados del máximo foro judicial y familiares de los estudiantes galardonados. El certamen invitó a la niñez y juventud a expresar, mediante el arte gráfico, los deberes morales, sociales y legales que sostienen la convivencia en sociedad.

Durante su mensaje, la jueza presidenta destacó el valor del arte como herramienta de reflexión y transformación social. “El arte gráfico tiene un poder inmenso para convertir ideas complejas en mensajes claros, despertar conciencia y provocar diálogo. Cada cartel refleja un proceso reflexivo que inspira a la acción”, expresó Oronoz Rodríguez, quien estuvo acompañada por los jueces asociados Luis F. Estrella Martínez y Raúl Candelario López.

En la categoría de tercero a quinto grado, centrada en los deberes morales, el primer lugar fue otorgado a Zabdiel S. Ramos Rodríguez, seguido por Lehziany Caraballo Santos en segundo lugar y Nahira C. Díaz Santiago en el tercero.

En el nivel de sexto a octavo grado, bajo el tema de los deberes sociales, Amanda I. Márquez Velázquez obtuvo el primer premio. El segundo y tercer lugar fueron para Sayanis L. Vicente Feliciano y Marilianis D. Iguina Herrera, respectivamente.

Por su parte, en la categoría de noveno a duodécimo grado, enfocada en los deberes legales, resultaron ganadoras Milena K. Rodríguez Colón en primer lugar, Gabriela S. Ayala Polanco en segundo, y Mariana I. Pérez González en tercero.

El jurado estuvo compuesto por la Dra. Teresa Tió Fernández, exdirectora del Instituto de Cultura Puertorriqueña; el artista plástico y profesor de la Universidad de Puerto Rico Ángel Díaz Cabrera; y el juez del Tribunal de Apelaciones, Ricardo Marrero Guerrero.

Al cierre del evento, la jueza presidenta subrayó la importancia de escuchar y valorar las voces jóvenes. “Nuestra juventud tiene mucho que decir y, cuando se le brindan espacios, responde con creatividad, profundidad y compromiso. Cada una de estas obras representa un acto de ciudadanía y una invitación a construir un mejor país”, concluyó.

El certamen marca un esfuerzo del Poder Judicial por promover la educación cívica y el pensamiento crítico a través del arte, reafirmando el rol de la niñez y la juventud en la construcción de una sociedad más justa y responsable.