La Universidad Albizu reconoció recientemente a un grupo de 53 estudiantes doctorales que fueron admitidos recientemente en diversos programas de internado en Estados Unidos y Puerto Rico.

Se trata de estudiantes que están próximos a completar sus grados de PsyD y PhD en Psicología Clínica del Recinto de San Juan. Los estudiantes obtuvieron ubicación en internados auspiciados por la APA (Association of Psychology Postdoctoral and Internship Centers) y APPIC (Association of Psychology Postdoctoral and Internship Centers). El proceso de selección es a través de un pareo (“match”) competitivo.

“Este es un logro que evidencia la consistencia en la calidad del modelo de adiestramiento clínico de la Albizu y consolida el prestigio de nuestros estudiantes en los escenarios más competitivos de Puerto Rico y los Estados Unidos. El 96% de los participantes de estos programas logró esta importante distinción, lo que es motivo de orgullo para toda la institución”, expresó el doctor Julio Santana Mariño, rector de la institución.

Los estudiantes participarán de este internado por un año. En Puerto Rico, los estudiantes doctorales fueron admitidos en VA Caribbean Healthcare System, Iniciativa Comunitaria, el Centro Comprensivo de Cáncer y la Clínica de la Albizu.

En los Estados Unidos, los estudiantes doctorales harán sus internados en 17 estados. Entre estos se encuentran Citrus Health Network en Miami, el Centro para Adiestramiento Multicultural en Psicología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston, el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia en Nueva York y el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston.