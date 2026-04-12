El sábado 18 de abril, San Juan será sede de una jornada educativa y de preparación ante la temporada de huracanes con la presencia del avión Cazahuracanes (Hurricane Hunter) en el Aeropuerto de Isla Grande.

La actividad ofrecerá al público una oportunidad única para conocer de cerca la aeronave, aprender sobre su operación y comprender el papel que desempeña en los pronósticos y en la protección de vidas durante emergencias, anunció el alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo.

“El regreso del avión Cazahuracanes a San Juan, tras más de una década, reafirma la capacidad que tiene nuestra ciudad para atraer iniciativas de alto valor educativo, científico y operacional. En San Juan estamos creando espacios, activaciones y experiencias que atraen miles de personas, fortalecen la preparación ciudadana y posicionan a nuestra ciudad como un escenario de eventos relevantes que impactan, educan y salvan vidas”, expresó Romero Lugo.

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El avión Cazahuracanes, operado por la U.S. Air Force Reserve a través del 53rd Weather Reconnaissance Squadron, forma parte de una flota especializada que realiza misiones dentro de sistemas ciclónicos para recopilar datos críticos como presión atmosférica, velocidad de vientos y trayectoria de tormentas. Esta información es fundamental para mejorar los modelos de pronóstico y fortalecer la toma de decisiones ante eventos meteorológicos.

Se espera una asistencia de entre 15,000 y 20,000 personas, posicionando esta actividad como uno de los eventos educativos y comunitarios más significativos del año en la ciudad capital. Como parte de la jornada, San Juan recibirá al Dr. Michael Brennan, director del National Hurricane Center, junto a personal especializado de la National Oceanic and Atmospheric Administration y meteorólogos del centro de huracanes. La tripulación del avión incluye además a la meteoróloga puertorriqueña Amaryllis Cotto Pérez, teniente de la Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la primera boricua en formar parte de estas misiones de reconocimiento aéreo dentro de huracanes. Su trabajo consiste en volar dentro de sistemas ciclónicos para recopilar datos críticos que fortalecen los pronósticos y ayudan a proteger vidas.

La aeronave llegará a San Juan el viernes 17 de abril al Aeropuerto de Isla Grande, donde se realizará un recibimiento oficial con la participación de autoridades municipales y entidades vinculadas a la preparación y respuesta ante emergencias. La actividad principal abierta al público se llevará a cabo el sábado 18 de abril, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Se habilitarán estacionamientos en Pier 10 (Muelle 10) y Navy Frontier, con servicio de transportación disponible para los asistentes.

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“Desde la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres estamos enfocados en fortalecer la cultura de preparación en la ciudad capital. Esta visita nos permite conectar a nuestra gente con información de primera mano, con la ciencia que salva vidas y con los recursos que nos permiten responder de manera efectiva ante una emergencia”, expresó Carlos Acevedo, director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

Como parte de la experiencia, el público podrá conocer de cerca la aeronave, interactuar con expertos en meteorología, entender cómo se recopilan datos durante los vuelos dentro de huracanes y recibir orientación sobre medidas de prevención. Además, se realizarán exhibiciones de unidades de respuesta y seguridad, junto a espacios educativos y servicios de salud preventiva.

“Esta visita representa una oportunidad clave para educar y concienciar a la ciudadanía sobre el trabajo que se realiza para monitorear y anticipar los efectos de los sistemas atmosféricos. Desde el Servicio Nacional de Meteorología mantenemos una colaboración estrecha con el Municipio de San Juan para promover preparación y brindar información precisa que permita a la ciudadanía tomar decisiones informadas antes, durante y después de un evento”, expresó Ernesto Morales, coordinador de Avisos del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

El director de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, licenciado Norberto Negrón Díaz, expresó que, “nuestra gobernadora, Jenniffer González Colón, ha establecido la seguridad de la ciudadanía como una de las más grandes prioridades y así hemos actuado en la Autoridad de los Puertos para ejecutar iniciativa que redunde en mayor protección. Por eso nos unimos a los esfuerzos de traer a San Juan, por primera vez en 12 años, el avión cazahuracanes Lockheed Hércules C-130J. La llegada de esta nave especializada, modelo único en el mundo, el próximo 17 de abril, también promueve a nuestro aeropuerto regional Fernando Luis Ribas Dominicci como plaza para eventos especiales como este. Igualmente, tendremos la presencia de muchas de las agencias federales con las cuales colaboramos constantemente, haciendo de éste un evento singular de cara al inicio de la temporada de huracanes del Atlántico el próximo mes de junio”.

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El Municipio de San Juan también activará múltiples servicios para los asistentes, incluyendo orientaciones y servicios del Departamento de Salud municipal, programas de prevención, información comunitaria y otros recursos municipales. Esta integración busca maximizar el alcance de la actividad y garantizar que, además de conocer el avión Cazahuracanes, los asistentes puedan beneficiarse de los servicios disponibles para la ciudadanía.

“En San Juan seguimos demostrando que somos una ciudad preparada, capaz de atraer y organizar eventos de alto nivel que combinan educación, seguridad y ciencia. Este evento reafirma nuestro compromiso con proteger vidas, fortalecer nuestra capacidad de respuesta y mantener a nuestra gente informada y preparada. Cuando hablamos de prevención, en San Juan actuamos, coordinamos y ejecutamos”, añadió Romero Lugo.

El Municipio de San Juan continuará compartiendo actualizaciones, detalles logísticos y recomendaciones a través de las redes oficiales San Juan Ciudad Capital. Se exhorta a los ciudadanos a mantenerse atentos a las publicaciones oficiales para información adicional sobre accesos, actividades y recomendaciones de seguridad. Se recomienda a los asistentes llegar con tiempo, utilizar ropa cómoda y mantenerse hidratados durante el evento.