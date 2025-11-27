Oriental anuncia el regreso de su tradicional Mercado Empresarial Navideño, un espacio diseñado para promover el emprendimiento local e incentivar las compras navideñas responsables que aportan al progreso de Puerto Rico. El evento se llevará a cabo el jueves, 4 de diciembre de 2025, en la Plazoleta Oriental Center en Hato Rey, con horario extendido para la conveniencia del público de 11:30 a. m. a 2:00 p. m. y de 5:00 p. m. a 7:30 p. m.

El Mercado Empresarial 2025, que es parte de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de Oriental, reunirá a más de cuarenta comerciantes y artesanos locales que forman parte de la red de negocios y emprendedores del banco. La iniciativa, busca crear espacios accesibles donde la comunidad pueda apoyar directamente a pequeñas y medianas empresas (PYMEs) locales, fomentando su crecimiento, impulsando el progreso económico y generando nuevas oportunidades dentro del ecosistema empresarial del país.

“En Oriental creemos en el poder del progreso colectivo. Cuando un negocio crece, crece su comunidad. Con iniciativas como el Mercado Empresarial, conectamos a los consumidores con los emprendedores locales, amplificamos su alcance y fomentamos relaciones que generan valor a largo plazo. Nos enorgullece ser un puente para que más negocios progresen, innoven y sigan aportando al desarrollo de Puerto Rico”, expresó mediante declaraciones escritas Lumarie Vega, Managing Director, Marketing & Public Relations de Oriental.

Durante el mercado, los asistentes podrán disfrutar de artesanías, venta de artículos para el hogar, ropa y accesorios, así como kioskos de comida, café, música en vivo y otras experiencias pensadas para toda la familia, en un ambiente festivo, seguro y accesible. Asimismo, el evento es perfecto para conocer nuevas propuestas locales y adelantar compras navideñas mientras apoyas a empresarios puertorriqueños.

“Para nosotros en Nacho Libre, participar de este mercado representa una oportunidad invaluable. No solo nos permite conectar con nuevos clientes, sino también fortalecer la relación con nuestra comunidad y exponer nuestra propuesta culinaria a un público diverso. Eventos como este realmente impulsan a los pequeños negocios a crecer y a seguir apostando por Puerto Rico,” comentó por su parte Iván Vázquez, Gerente de Operaciones de Nacho Libre.