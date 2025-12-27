“Se espera un día brillante, fresco, y ventoso en Puerto Rico, ideal para actividades al aire libre”, destacó este sábado el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

No obstante, las condiciones en las playas del norte estarán peligrosas, debido a una marejada.

21 Fotos Muchos municipios disfrutaron de temperaturas más agradables que el viernes.

“Se anticipan corrientes marinas peligrosas, oleaje fuerte, condiciones peligrosas para nadar y erosión costera localizada, especialmente en playas orientadas al norte de Puerto Rico y Culebra”, expone el resumen meteorológico del día.

Este sábado destaca porque las temperaturas mínimas bajaron varios grados más que ayer. Por ejemplo, Jayuya marcó hoy 57 grados Fahrenheit, en Guánica bajó a 59 grados y ayer estuvo en 61, mientras Cayey registró 56 grados y ayer estuvo en 60.

Para la zona metropolitana, sin embargo, las temperaturas mínimas permanecieron entre los 70 a 72 grados, de acuerdo con la gráfica del SNM.

“Las condiciones meteorológicas generales se mantendrán mayormente tranquilas, con breves lluvias pasajeras ocasionales y poca o ninguna actividad de tormentas eléctricas. Es posible un ligero aumento de la actividad de lluvias y una baja probabilidad de tormentas eléctricas aisladas a mediados o finales de la semana, a medida que una vaguada de onda corta y una vaguada débil inducida por la superficie se acerquen a la región, aunque se espera que los impactos se mantengan localizados”, se informó.

Mapa que muestra las temperaturas mínimas de la madrugada de este sábado. ( Captura )

Se espera que para Año Nuevo cambie la dirección del viento y los días se tornen un poco más cálido que en la actualidad.

En cuanto a las condiciones marítimas, se explicó que “pulsos de una marejada del norte de largo período mantendrán condiciones marinas peligrosas hoy, especialmente en aguas del Atlántico y en los pasos locales del Caribe. Los pulsos de oleaje actuales y adicionales también mantendrán un riesgo de corrientes de resaca potencialmente mortales en las playas orientadas al norte de Puerto Rico y Culebra, al menos hasta el domingo. El alto riesgo de oleaje persistirá hasta esta tarde en las costas expuestas. Si bien las condiciones podrían mejorar gradualmente posteriormente, los pulsos de oleaje adicionales a principios de la próxima semana podrían volver a deteriorar las condiciones marinas y de las playas”.

Está activo un comunicado en el que se exhorta a los bañistas a no entrar a nadar en aguas del norte y Culebra, debido que hay un alto riesgo de corrientes marinas; una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones, así como una advertencia de resaca, pues las olas rompientes en la costa pueden estar hasta de 12 pies.