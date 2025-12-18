En el área de las jaulas del Centro de Protección y Adopción de Animales en San Juan, un perrito de nombre “Canguro”, hacía honor a su nombre con enormes saltos jubilosos, tratando de llamar la atención.

Al lado de las jaulas, donde antes solo había un espacio vacío y sin uso, otro de los perritos del albergue recibía un baño de manos de voluntarias que colaboran allí.

Ambos en buen estado, todos bien atendidos.

El Centro de Protección y Adopción de Animales de San Juan, una institución de antaño que no disfrutaba de la mejor reputación, se ha transformado en tiempos más recientes para convertirse en un lugar mucho más amigable para las mascotas, para beneplácito de las personas amantes de los animales y protectoras de sus derechos. En estos momentos, la instalación alberga decenas de perros y gatos listos para ser adoptados por alguna familia dispuesta a acogerlos.

Un recorrido por las instalaciones evidencia las condiciones en que se encuentran los animales que allí permanecen en espera de una familia que los acoja y la atención que reciben del personal.

En el área donde ubican los perritos para adoptar, un lugar que anteriormente, apenas contaba con uno que otro triste animal esperando allí por algún milagro, ahora recibe al visitante una algarabía de decenas perros de todos los tamaños y colores, jubilosos y en buen estado, compitiendo por la atención para ser el elegido e integrarse a una familia.

Parte de las remozadas instalaciones. ( Carlos Rivera Giusti )

Y más adentro, en las salas de operación, donde apenas había un veterinario, algún asistente o en ocasiones nadie, ahora se veía plena actividad con una veterinaria y su equipo de varios técnicos que se ocupaban de recortar las uñas y dar atención a una perra de mediano tamaño que yacía sobre una camilla.

De manera similar, en la otra ala del Centro, ahora en mejores y más acogedoras condiciones, en el área de los gatitos para adopción esperaba una docena de hermosos y cariñosos ejemplares de todos los colores.

Durante un recorrido por las instalaciones del centro, el alcalde capitalino, Miguel Romero, reconoció que, en el pasado, “no había una política pública dirigida a procurar el bienestar animal, que eso no tan solo tiene que ver, por ejemplo, con la situación de animales realengos, tiene que ver también con la educación a nuestra ciudadanía sobre lo que es tenencia responsable, políticas públicas dirigidas a fomentar la adopción y no la compra de los animales”.

Pero eso, asegura, ha cambiado y ahora “hemos reforzado las políticas públicas que van dirigidas al bienestar animal, por ende, a proteger sus derechos, en virtud de la Ley 154, y el Municipio de San Juan tiene una unidad a cargo de asegurarse de que los casos, querellas que se reciben en violación de la Ley 154, sean procesadas. Y además se brindan charlas y se busca acercar servicios a las comunidades”.

Refiriéndose específicamente al centro, indicó que antes “era invisible. La ciudadanía no sabía prácticamente que existía”.

“Hemos hecho trabajos de alianza con un sinnúmero de organizaciones que se destacan por procurar el bienestar animal, desde rescatistas hasta entidades reconocidas sin fines de lucro, como Mospba (Movimiento Social Pro Bienestar Animal), que se han destacado por llevar el mensaje del bienestar de los animales y cómo coincidir y convivir nosotros como seres humanos con la población animal”, afirmó.

Agregó que el centro también tenía una reputación de que lo que ahí se realizaba era practicar la eutanasia, pero su gestión ha querido darle la vuelta a esa percepción.

“No es que no se tenga que hacer en algunos casos, donde hay animales que ya sea por su edad, porque están viviendo situaciones que afectan su calidad de vida. Pero nosotros sí nos hemos enfocado, por ejemplo, en lo que es la educación, los eventos de TNR (atrapar, esterilizar y devolver, por sus siglas en inglés) o esterilización de mascotas donde hay comunidades donde hay colonias de gatos, donde hay perritos realengos, comunidades que también nos piden”, aseveró.

De hecho, subrayó Romero, “aquí mismo creo que durante este año una cantidad aproximada de 8,000 animalitos que han recibido algún tipo de servicio. Vacunaciones son sobre 7,000; esterilizaciones más de 4,200; en términos de adopciones en lo que llevamos de año, de enero al mes de noviembre, me parece que son sobre 316. Cuando comparamos, es más de un 10% que las adopciones que se habían hecho el año anterior. Del mismo modo, cuando miramos las vacunaciones. también hemos visto una tendencia en aumento de la cantidad de mascotas que estamos vacunando”.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, ofreció detalles de los servicios que ofrece el centro. ( Carlos Rivera Giusti )

Énfasis en la educación

Insistió en que, junto con todos los servicios que está ofreciendo el Centro, están poniendo mucho énfasis en la educación.

“Hemos estado bien activos en el tema también de la protección, concientizando, ‘mire los animales son seres sensibles, tienen derechos’. Hay conductas de las personas que constituyen, están tipificadas como delito. Y nosotros no queremos que eso sea letra muerta y estamos bien activos con lo que es procesamiento”, comentó. “Del mismo modo también, en aquellos casos donde tenemos una persona que no tiene los recursos, y de momento vas a su casa, y tiene… ayer referimos un caso, tenía seis animales, están aquí ahora mismo, hubo que rescatarlos”.

Aclaró que, en los casos donde hay colonias de gatos, “de primera instancia, se trabaja con la esterilización para evitar que continúen propagándose. Promovemos mucho eso. Pero para adopción solo se enfocan en los más jovencitos”, pues es más difícil dar en adopción a gatos adultos acostumbrados a vivir por su cuenta.

Para esa labor, y para llevar a cabo vacunaciones, además de las instalaciones del Centro, que cuenta con dos salas de operaciones, se valen de la unidad móvil que comenzaron a operar el año, que también cuenta con dos espacios para operaciones.

Repasó que, con la unidad móvil, ya han visitado Villa Kennedy, Reparto Metropolitano, Roosevelt, El Señorial, Monte Hatillo, Villa Esperanza, Floral Park, Venus Gardens, La Merced, el casco de Río Piedras, la Universidad de Puerto Rico, Tras Talleres, entre otras comunidades.

“Esa unidad nos permite varias veces al mes, por lo menos de dos a tres veces a la semana, tener eventos con veterinarios, con técnicos veterinarios y con asistentes, donde se dan servicios que también vamos a las comunidades y realizamos esterilizaciones, vacunaciones, servicios de grooming, charlas también sobre tenencia responsable. Y son eventos que se han convertido, diría yo, en eventos bien populares en las comunidades, porque constantemente se solicitan”, comentó el alcalde.

Por otro lado, el municipio también ha puesto énfasis en el tema de identificar a las mascotas con un microchip, para lo cual cuenta con el programa “Amigo fiel”, a través del cual, “con un módico costo, las personas vienen y pueden por $20 registrar los datos de su mascota, y en caso de que el animal se pierda por alguna razón, o alguien se lo lleve, o se escape”, se puede identificar más fácilmente su dueño en caso de que sea encontrado.

Y conociendo que en diciembre es una época donde, como consecuencia de los ruidos de artefactos de pirotecnia se pierden más mascotas, han decidido llevar a cabo una campaña para este mes de diciembre que han llamado “Identificados por amor”, de hasta 500 microchips, para residentes de San Juan, “en la cual esta vez no son $20 sino que por $5 puedes venir e identificar tu mascota”.

El renovado Centro de Protección y Adopción de Animales del Municipio de San Juan cuenta, entre otras cosas, con dos salas de operaciones, además de ofrecer servicios de vacunación y esterilización. ( Carlos Rivera Giusti )

Nuevo centro de bienestar animal

Además, el primer ejecutivo capitalino dio a conocer que desarrollan un nuevo centro de bienestar animal en Hato Rey, muy cerca del la sede del Departamento de Recreación y Deportes”.

“Ahí hemos comenzado el proceso de diseño, que ya está comisionado y contratado, de un proyecto que esperamos tratar de por lo menos encaminarlo o finalizarlo durante este cuatrienio”, indicó Romero.

Se espera que el nuevo centro cuente con 12 salas de operaciones, en lugar de las dos que tiene el centro actual. Además, en las áreas de las jaulitas, donde actualmente hay 94 perritos para adopción, “las llevamos a sobre 130, eso es lo que estamos conceptualizando”. También se expandirán las áreas de vacunación y contará con áreas “para ofrecer servicios de charlas para continuar educando”.

“Hoy día las mascotas son parte de la familia. Tú los ves como animales de compañía, como animales para soporte de condiciones médicas. Yo que visito San Juan, muchas comunidades de población de la tercera edad, acompañados, su principal compañía en muchas ocasiones es una mascota. Lo vemos en las ferias que hacemos. Son familia. Se ha reconocido”, comentó el alcalde.

Quien quiera conocer más de las iniciativas y actividades del municipio relacionadas con las mascotas, pueden acceder a las páginas en redes sociales del Municipio de San Juan y del Centro de Protección y Adopción de Animales de San Juan.

El Centro opera de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Las vacunaciones son de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., por orden de llegada. En la mañana se realizan esterilizaciones, por cita previa. Para adopción, se recibe entre las 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Para la colocación del chip, se hace en el mismo horario de las vacunas.

Por regla general, los servicios que presta el Centro, ya sea en sus eventos, en su unidad móvil, o en el Centro como tal, son a precios más económicos.

“Aquí esta operación no la hacemos con fines de lucro. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es buscar cómo cubrir unos costos”, indicó Romero Lugo.

De hecho, si usted adopta una mascota en el centro, además de que por un precio muy módico se lleva un animalito esterilizado, vacunado, libre de parásitos y con sus preventivos, también se irá a casa con una caja un collar y una correa, según la mascota.

Por otro lado, para solicitar servicios o alguna situación de animales que necesiten atención, se pueden comunicar directamente con el Centro o través de la alcaldía de San Juan.