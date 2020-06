La secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Briseida Torres Reyes, renunció al cargo esta tarde, efectivo hoy, confirmó el director de comunicaciones de la agencia, Javier Villa.

La funcionaria atribuyó su salida a motivos personales, según se confirmó. No se ofrecieron mayores detalles al respecto. Tampoco se anunció de momento quién asumiría el cargo de manera interina.

El DTRH ha sido objeto de numerosas críticas, luego de varios exabruptos en el manejo de solicitudes de desempleo a raíz de la pandemia del coronavirus.

Posteriormente, Torres Reyes circuló una comunicación tras su dimisión.

“En las pasadas 24 horas me ha surgido una situación personal que que no puedo posponer y a la que le tengo q dedicar gran parte de mi energía, lo cual me limita el dedicarle al DTRH el tiempo que requiere y se merece. Estoy segura de que los proyectos que están encaminados y el esfuerzo de los empleados garantizarán la continuidad de los servicios”, explicó Torres Reyes.

Enfatizó “los avances logrados en distintos aspectos durante los pasados doce meses”.

Agradecida de mi equipo y empleados del @DTRHPR que han dado el máximo desde el día uno de esta emergencia. Estoy segura que seguirán laborando por el bienestar de los trabajadores. Gracias a la gobernadora Hon. @wandavazquezg por su confianza. pic.twitter.com/yYKg87bZZB — Briseida Torres Reyes (@BriseidaDTRH) June 9, 2020

“Cuando asumí el cargo de Secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos lo hice con el más alto grado de honor, respeto, humildad y responsabilidad hacia Puerto Rico. Me siento muy honrada en poder haber colaborado por los derechos de la mujer trabajadora y situar los mismos como una prioridad en la ejecución de política pública, así como en reabrir las puertas a los diferentes grupos sindicales provocando canales de comunicación necesarios para alcanzar la paz laboral. De igual forma, continuamos los esfuerzos que permitieron alcanzar indicadores históricos en cuanto al mercado laboral y disminuir la tasa de desempleo a la más baja registrada en más de 40 años. Los planes de trabajo a estos fines tuvieron un reconocido progreso”, señaló en la misiva.

“Ante la emergencia mundial provocada por la propagación del Coronavirus (COVID-19), la cantidad de solicitudes para recibir los beneficios del seguro por desempleo aumentaron exponencialmente. Como respuesta a esta situación, hemos logrado beneficiar a más de 260,000 personas y desembolsar más de 1,200 millones de dólares desde el 1 de abril de 2020. Lo anterior, a pesar de los múltiples retos tecnológicos y de falta de personal especializado. Todos los esfuerzos que comenzamos desde el día uno de esta emergencia, al igual que las múltiples gestiones realizadas a nivel estatal y federal, han permitido implementar los siguientes programas: 1) aumento de $600 adicionales por cuatro (4) meses a la compensación de desempleo establecida en la legislación local; 2) eliminación de la semana de espera; 3) programa de Pandemic Unemplyment Assistance (PUA, por sus siglas en inglés), hasta el 31 de diciembre de 2020 y; 4) extensión de hasta 13 semanas más al beneficio por desempleo hasta el 31 de diciembre de 2020”.

“Luego de alcanzar la estabilización de los sistemas de reclamaciones a través de nuestros proveedores, hemos encaminado al DTRH a una reapertura ordenada con un sistema de citas. Habiendo implementado los programas establecidos por la legislación vigente, confiamos en que el DTRH podrá continuar los desembolsos de más de 30 millones de dólares en promedio diarios para, de esta forma, seguir ayudando a los miles de puertorriqueños que dependen de estos programas a raíz de la emergencia, tal como ha sido nuestro norte siempre” puntualizó la titular de la agencia, al reconocer la urgencia de atender de forma efectiva las situaciones que enfrentan reclamantes para el pago de beneficios".

Torres Reyes agradeció a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, la confianza depositada y destacó la labor de los empleadosn del DTRH durante este periodo de pandemia.

“Su vocación y compromiso social durante los pasados meses ha permitido que al día de hoy más de 260,000 personas estén recibiendo los beneficios, una cifra histórica en Puerto Rico”, finalizó la ahora exsecretaria del DTRH.