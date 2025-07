La situación que viven las comunidades inmigrantes por las redadas que se realizan para deportar a personas con estatus migratorio no definido ha provocado un aumento de casos de violencia de género en este sector, aseguraron dos líderes de la comunidad dominicana en la Isla.

No se registra en las estadísticas, porque el temor ha llevado a las víctimas a guardar silencio y no acudir a la Policía a denunciar a su agresor, dijeron.

Sin embargo, el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez, señaló que los signos se observan en las llamadas de auxilio que recibe personalmente.

Sostuvo que muchos de los casos que ha recibido son de mujeres que tienen esposos con ciudadanía estadounidense.

“Se ven en condición de indefensión, sin dinero y sin comida. No saben qué hacer”, expresó Rodríguez.

Mientras, la directora ejecutiva del Centro de la Mujer Dominicana, Romelinda Grullón, dijo que en la comunidad migrante siempre se han registrado muchos casos de violencia de género. Pero, aceptó que no cuenta con las estadísticas para sostener la afirmación.

“En los últimos tiempos hay más, por el temor de buscar ayuda. Que los casos no vayan a tribunales o llamen a la Policía, no significa que no esté pasando”, aseguró.

Grullón sabe que está ocurriendo esta alza en casos, ya que la organización que dirige se dedicada principalmente a asesoramiento legal y acompañamiento en casos de violencia de género. Sin embargo, aseguró que las víctimas tienen miedo en denunciar a su agresor por temor de ser deportadas.

De hecho, explicó que, ante las políticas antiinmigratorias del presidente Donald Trump, los casos han dejado de llegar a su centro, lo que le opinó “no es real”. Además, comentó que los pedidos de ayuda se limitan a conversaciones telefónicas con trabajadoras sociales o videoconferencias en su línea de ayuda disponible llamando al 787-772-9251.

“Es importante que las mujeres migrantes sepan que no están solas, que estamos para escucharlas, para acompañarlas”, sostuvo.

Ante esta denuncia de aumentos de casos, la Procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, señaló que esta agencia presta ayuda a toda víctima sin importar su estatus migratorio.

“Desde el primer día, he sido clara en mi posición: toda mujer que enfrente violencia de género merece protección, orientación y acompañamiento, sin importar su estatus migratorio. En la Oficina de la Procuradora de las Mujeres no preguntamos ni evaluamos el estatus migratorio de una víctima como condición para ofrecerle servicios. Eso no tiene cabida en mi administración ni en nuestra misión de erradicar la violencia de género en todas sus manifestaciones”, dijo.

Añadió que “sabemos que muchas mujeres, especialmente migrantes, sienten miedo al buscar ayuda. Las entendemos, y a cada una le digo: confíen en nuestra Oficina. Nuestra política de confidencialidad es absoluta. Dar el paso es difícil, pero no están solas”.

Pero, más allá de este aumento de violencia de género, la población inmigrante enfrenta otras complicaciones.

Grullón denunció que a las víctimas se les ha dejado de pagar la vivienda donde fueron reubicadas, aunque fuese de manera transitoria.

“No están pagándole vivienda a mujeres inmigrantes víctima de violencia de genero. Si no tiene residencia, se está haciendo bien difícil”, señaló.

También comentó que “las propuestas federales no están apoyando que mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género puedan regularizarse. No le están pagando, ninguna propuesta federal está pagando ese tipo de servicio”.

Otra denuncia realizada por Rodríguez es que su organización investiga si es correcto que tres mujeres con estatus migratorio no definido fueron removidas de albergue de víctimas de violencia de género.

“Si es cierto, es un hecho inhumano y criminal. La visa U protege a las mujeres víctimas de violencia doméstica”, afirmó el activista.

La procuradora de las mujeres señaló que a su oficina no ha llegado información o una querella respecto a esta denuncia.

“En cuanto a la alegación de que tres mujeres dominicanas fueron removidas de un albergue por no tener documentos, nuestra oficina no ha recibido información ni querellas al respecto. Sin embargo, aprovecho esta oportunidad para invitar a cualquier persona que tenga conocimiento de que una víctima ha sido rechazada o privada de servicios por razón de su estatus migratorio, sea en una entidad pública o privada, a que lo denuncie. La Procuraduría está aquí para fiscalizar y defender los derechos de todas las mujeres. Pueden comunicarse hoy mismo con nuestra línea confidencial al 787-722-2977, disponible 24/7. No hay excepciones cuando se trata del derecho a vivir libres de violencia”, precisó.

Busca ayuda

Si estás en una situación de violencia, busca ayuda.

La violencia de género es un patrón de comportamiento en el cual la pareja o expareja utiliza la fuerza física o sexual, la coacción, las amenazas, la intimidación, el aislamiento, el abuso emocional o económico para controlar a la otra persona. De ser una víctima de violencia de género, puedes conseguir ayuda al llamar al Sistema de Emergencia 9-1-1, al cuartel de la Policía más cercano o a la línea de emergencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977 o al 1-800-981-7676.