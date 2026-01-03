El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín informó que, debido a una orden de seguridad emitida por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), el espacio aéreo que cubre a Puerto Rico se encuentra temporalmente restringido para las aerolíneas estadounidenses.

Aseguró que esta medida de seguridad responde a consideraciones vinculadas a actividad militar en Venezuela, pero no está relacionada con ninguna situación interna del aeropuerto ni de Puerto Rico.

Como resultado de esta disposición federal, se ha generado un impacto en los vuelos operados por aerolíneas estadounidenses, que pueden estar suspendidos o ser cancelados temporalmente. Sin embargo, aerolíneas extranjeras y aeronaves militares no están incluidas en esta restricción, ya que cuentan con las autorizaciones pertinentes establecidas por la FAA.

La medida tiene una vigencia inicial de 24 horas, sujeta a revisión y posibles extensiones dependiendo de la evaluación de las autoridades federales.

El aeropuerto exhorta a los pasajeros a verificar el estatus de sus vuelos directamente con las aerolíneas antes de acudir al aeropuerto. Además, se recomienda que los viajeros se mantengan informados a través de canales oficiales para obtener la información más actualizada.

Asimismo se indicó que el aeropuerto mantiene una comunicación constante con las autoridades aeronáuticas federales y se compromete a seguir proporcionando información oportuna en caso de nuevas actualizaciones.