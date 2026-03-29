La Administración Municipal de Sabana Grande, junto a su alcalde Marcos Valentín Flores, lamentan el fallecimiento del exalcalde Ángel Antonio “Toño” Figueroa Ramírez, resaltando su legado como una figura influyente en el desarrollo moderno de la ‘Cuidad del Petate’.

“El pueblo de Sabana Grande despide hoy a un líder comprometido, cuya visión y acción dejaron una huella imborrable en nuestra historia. ‘Toño’ Figueroa no solo fue alcalde de Sabana Grande (1985-1992) sino que transformó comunidades completas con proyectos que aún hoy continúan beneficiando a nuestra gente”, expresó el actual Alcalde de Sabana Grande.

Como parte de su legado, el primer ejecutivo municipal destacó que Figueroa Ramírez impulsó una transformación significativa en Sabana Grande mediante proyectos de vivienda en zonas como: el Arrendado, Santa Elena y La Arbolada. De igual forma, lideró obras de infraestructura clave como la canalización y la construcción del puente sobre el Río Guanajibo, fortaleciendo la seguridad y conectividad del pueblo.

PUBLICIDAD

Asimismo bajo su liderato, Valentín Flores, detalló que se concretaron proyectos de alto impacto como: el Hospital Municipal, la primera remodelación de la Casa Alcaldía, así como la expansión del sistema de agua hacia las comunidades de Machuchal y La Torre.

“En el ámbito comunitario y cultural, su legado incluye la remodelación del Teatro Machuchal, la creación de la Placita de la Recordación, la Placita del Burén, centros comunales en diversas comunidades, y el desarrollo del área recreativa Orlando López Martínez, proyecto que impulsó tras la adquisición de terrenos que también dieron paso al crecimiento urbano”, sostuvo Valentín Flores.

“Su obra seguirá viva en cada proyecto que inició y en cada familia que hoy vive mejor gracias a su gestión. Por esta razón, honraremos su memoria continuando su visión de progreso”, añadió el Alcalde.

Detalles de los actos fúnebres:

La Administración Municipal informó que los actos fúnebres se llevarán a cabo conforme al siguiente itinerario:

Domingo, 29 de marzo de 2026: velatorio desde las 10:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en la Funeraria Avellanet de Sabana Grande.

velatorio desde las 10:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en la Funeraria Avellanet de Sabana Grande. Lunes, 30 de marzo de 2026: a las 10:00 a.m. misa por su eterno descanso en la Parroquia San Isidro Labrador y a las 11:00 a.m. será trasladado hasta la Casa Alcaldía de Sabana Grande. Posteriormente, la comitiva fúnebre partirá hacia el Cementerio Municipal, donde recibirá cristiana sepultura

“El pueblo de Sabana Grande tendrá la oportunidad de despedir a un servidor público que dedicó su vida a trabajar por su gente. Nos unimos en solidaridad con su familia en este momento de dolor”, concluyó diciendo el Alcalde de Sabana Grande.