Tras el aumento en hospederías, alquileres a corto plazo y paradores registrado en los pasados días, la Administración Municipal de Rio Grande se apresta a activar su Plan de Seguridad y Emergencias de cara a la celebración de la Semana Santa y así garantizar protección a vida y propiedad de residentes y visitantes de la zona.

Así lo dio a conocer el alcalde de la Ciudad de El Yunque, Ángel Bori” González Damuldt al circular expresiones con recomendaciones a visitantes y ciudadanos sobre diferentes aspectos para prevenir accidentes acuáticos durante esta temporada. El primer ejecutivo de la también Ciudad Deseada instó a los riograndeños a registrarse en la plataforma SwinSafePR (swinsafepr.com/) para recibir información actualizada sobre las condiciones del tiempo en playas y cuerpos de agua. El mandatario abogó además porque los ciudadanos sigan las alertas de banderas en las playas para evitar desgracias.

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Por otra parte, González Damudt aseguró que la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Desastres tendrá 12 respondedores para atender cualquier evento de emergencias y tendrán a su cargo rondas preventivas en playas y ríos en puntos de control estratégicos a lo largo de la ciudad. Unidades de rescates, ambulancias y motoras forman parte de este operativo que también coordina esfuerzos con unidades del gobierno central en turnos de 12 horas.

En el ámbito de la seguridad, la Administración Municipal de Río Grande ha coordinado la activación de un Servicio Especial de Semana Santa con un minucioso plan de patrullaje para las áreas de mayor concurrencia. Entre esos puntos a intensificar esfuerzos se encuentra el área de Las Picúas, el sector hotelero de la ciudad, la Carretera PR 191 y los accesos al Bosque Nacional de El Yunque. Puestos de mandos serán localizados en el área de Las Picúas y el área de la antigua planta General Electric para desde allí, agilizar la respuesta rápida hacia áreas de alto flujo vehicular y peatonal. De igual forma la policía municipal colaborara con las organizaciones religiosas que realicen eventos religiosos de manera que el tránsito fluya y se garanticen mecanismos de control para conductores y peatones.

“Estamos listos para ofrecer los atractivos de nuestra ciudad a todos aquellos que nos hayan elegido como destino para estos días de asueto. Río Grande tiene sus encantos de recursos naturales, lo mejor en rutas gastronómicas y la hospitalidad de su mejor activo que es su gente. La ciudad está lista para observar estos días de recogimiento espiritual, descansar y recrearse de forma segura” concluyó el primer ejecutivo municipal.